Maturità 2021, come potrebbe cambiare con un nuovo ministro?

Esame di Stato 2021: ci saranno cambiamenti con un nuovo ministro?

Maturità 2021: è possibile che venga annullato l’esame?

La Maturità 2021, nonostante sia stata 'scavalcata' nel dibattito pubblico dalla crisi di Governo in atto, si sta comunque inesorabilmente avvicinando.Visto che nessuna indicazione è stata fornita dall’ormai dimissionario Governo Conte II,: potrebbe quindi essere del tutto diversa da ciò che ci aspettiamo con l’ingresso di un nuovo Ministro dell’Istruzione?L’ordinanza sulla Maturità 2021, che da Viale Trastevere giuravano essere già pronta, potrebbe non vedere mai la luce.Come mai? Perché è pressoché certo che la Ministra Azzolina, l’attuale ministra dell’Istruzione,Dunque, se il Governo Draghi dovesse riuscire a ottenere la maggioranza in parlamento e quindi a insediarsi, portando con sé un nuovo ministro dell’Istruzione, le indicazioni lasciate dal vecchio Governo potranno essere comunque prese in considerazione per quanto riguarda l’esame di Stato 2021? Potrebbero, come. Infatti, se per ora si è parlato due due ipotesi più probabili per la Maturità 2021,com’è stato per la Maturità 2020 , e l’altra ipotesi che invece puntava a far sostenere ai ragazzi, ora potrebberoDunque, se con un nuovo Governo molti altri scenari si aggiungono ai due sopracitati e presi in considerazione dall’attuale ministra dell’Istruzione,, come per altro è stato deciso in altri Paesi europei? Ebbene, anche se molto dipenderà ancora una volta, l’ipotesi annullamento dell’esame, promuovendo i ragazzi in base al profitto ottenuto durante l’ultimo anno,. Infatti, come ricordato da Fanpage.it , si tratterebbe di andare ad annullare, che all'articolo 33 recita: "È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale". Quindi, questo particolare passaggio renderebbedi quest’anno. Dunque, per capire meglio come sarà la Maturità 2021 non ci resta che attendere le prossime settimane, per sapere in primisnei prossimi mesi e dopo per capire quali saranno