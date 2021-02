Maturità e terza media 2021, quando si avranno novità ufficiali sugli esami?

Ordinanza di Maturità 2021 rimandata per la crisi di Governo

Maturità 2021: le ipotesi su come sarà

Esame di Terza Media 2021: cosa sappiamo?

Solitamente. Quest’anno, come facilmente intuibili dallache non accenna ad allentare la sua morsa, e anche, i ragazzi che dovranno affrontaresu come potrà essere il loro esame di giugno.Scopriamo quando si potranno avere novità sugli esami di quest’anno.Quest’anno, in quanto, come notificato sulla Legge di Bilancio 2021,. Tuttavia però la crisi di Governo delle ultime settimane: quindi quando si avranno notizie sull’esame di Maturità? È tutto ancora incerto,ad essere sul tavolo del Ministero dell’Istruzione sembrerebbero essere: la prima prevede di, quindi l’esame che abbiamo già conosciuto l’anno scorso,. Ma con una differenza sostanziale:. La seconda ipotesi, fornita da fonti interne al Governo in carica ma più vicine all'area del Partito Democratico, vedono. Ma tutto è ancora molto incerto, quindi non resta che attendere l’ordinanza ufficiale, sperando che arrivi nel minor tempo possibile e che sia in grado di chiarire almeno la maggior parte dei dubbi legati all’esame di Stato 2021.L’altra, sul quale i dubbi sulla modalità sarebbero addirittura superiori a quelli che riguardano l’esame di Maturità. Infatti ancoradella scuola secondaria di primo grado. Infatti, in seguito all’emergenza sanitaria da Covid 19 e le conseguenti misure per contrastare la diffusione del virus,E dunque come potrebbe svolgersi l’esame di terza media?Ebbene,, ma purtroppo il Ministero dell’Istruzione in merito è stato ancora più criptico,