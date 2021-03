Maturità 2021 ed esame terza media, come potrebbe cambiare l'ordinanza: le novità

Ordinanza Maturità 2021 e Terza Media 2021: i pareri del CSPI

Maturità 2021 e Terza Media 2021: l’ordinanza potrebbe cambiare?

Sono state pubblicate dal Ministero dell’Istruzione, preludio all’ordinanza ufficiale che dovrebbe quindi arrivare a breve. Ma in seguito alle prime dichiarazioni il Ministero dell’Istruzione potrebbei suoi piani per gli esami di Stato 2021? Scopriamolo.Il(CSPI) è un organo collegiale della scuola chiamato a dare un parere sulle proposte sottopostegli dal ministro in carica e ad. Dunque, in seguito alla pubblicazione delle prime indicazioni sullail CSPI ha espresso dei suggerimenti sull'esame di Maturità e dei suggerimenti anche sull'esame di Terza Media , riportati da CislScuola . Il primo riguarda: “nell’assegnazione dell’elaborato e nel colloquio d’esame siano privilegiate la prospettiva multidisciplinare e la possibilità di valorizzare sia le competenze disciplinari e trasversali sia quelle individuali e personali di ciascun candidato, evitando un’impostazione rigida e schematica della prova. - E prosegue con un suggerimento riguardante lo slittamento delle date di assegnazione e consegna degli elaborati - [...] Si suggerisce di modificare il termine di assegnazione a ciascun candidato dell’elaborato, fissato al 30 aprile dal comma 1, lettera a), facendolo coincidere con il termine previsto per l’elaborazione del documento del consiglio di classe indicato dall’art. 10, comma 1. Conseguentemente si suggerisce lo spostamento della data di trasmissione dell’elaborato al docente di riferimento dal 31 maggio al 7 giugno”. Il secondo invece riguardae: “la mancata indicazione della data entro la quale i consigli di classe sono chiamati a designare i commissari interni; ciò invece sarebbe opportuno al fine di completare gli adempimenti in tempo utile rispetto alla scadenza stabilita per la presentazione, da parte dei docenti, delle domande di partecipazione all’ esame di Stato in qualità di Presidente”. Il terzo è in merito alle provee suggerisce: “di esplicitare nella nota di accompagnamento all'ordinanza che la partecipazione alle prove INVALSI non rappresenta requisito di ammissione all’esame di Stato”.In seguito ai suggerimenti del CSPI è dunque possibile che il Ministero dell’Istruzione possa decidere di? Ebbene, è possibile ma non è detto che il nuovo ministro accolga tali suggerimenti. Infatti se il CSPI è tenuto a dare i suoi suggerimenti al ministro in carica, il ministro, al contrario,. Dunque l’ordinanza di Maturità potrebbe non contenere nessuno dei suggerimenti sopra elencati, potrebbe contenerne qualcuno o addirittura, potrebbe accoglierli tutti. Per saperlo però non possiamo che, attesa a giorni.