Maturità 2021, sarà solo orale? Ecco come potrebbe funzionare

Maturità 2021: sarà come lo scorso anno?

Maturità 2021: quali sono le ipotesi per l'esame

Siamo ormai nel vivo nell’e gliiscritti al quinto anno delle superiori iniziano ad interrogarsi su come sarà l’di giugno. Dopo l’, infatti, il mondo scuola ha subito innumerevoli cambiamenti, partendo proprio dalla modifica delle modalità della Maturità 2020 Ma cosa accadrà a giugno? Ci sarà uncome per lo scorso anno o saranno reintrodotte le? Lesono diverse e controverse, vediamo insieme come potrebbe funzionare l’esame di Stato 2021.Mancano ormai poco meno di sei mesi per l’e gli studenti iscritti aliniziano a chiedersi come sarà strutturato il primo esame più importante della loro vita. Se lanon migliorerà neanche con il, infatti, l’ipotesi più accreditata è quella che vede ilcome unica prova d’esame. Da qui ne conseguirebbe anche il: gli studenti potrebbero partire da massimo(dati dai) e potrebbero arrivare alottenendo tutti ei punti di valutazione all’orale,. Ma com’era strutturato illo scorso anno? Facciamo insieme un breve: il maxi orale della Maturità , della durata di, rispettava una specie diche si divideva in 5 fasi. Vediamole insieme:In questi mesi molti maturandi di tutta Italia hanno firmatoin cui chiedono l’. E' tuttavia confermato che non sarebbe in ogni modo possibileCiò non toglie che la struttura tuttavia possa essere modificata, proprio come è successo nel 2020. Anzi, finora sembra sempre più plausibile che si potrebbe optare per una soluzione simile a quella dello scorso anno. La ministra, in merito, ha già anticipato che a breve arriveranno notizie: "Abbiamo chiesto agli studenti di farci delle proposte: lo scorso anno ci hanno presentato proposte ragionevoli; una decisione la prenderemo a breve, i ragazzi a causa dell'incertezza assoluta per le date che slittano come la tela di Penelope, hanno bisogno di avere certezze che il ministero deve dare". Insomma, la possibilità del ritorno del maxi orale è tutt'altro che scartata, anche se non è detto che si ripeterà nello stesso identico modo. E' possibile aspettarsi qualche ritocco dopo l'esperienza del 2020?Per scoprire come sarà laperò non resta che aspettare notizie certe dal Ministero dell'Istruzione... nel frattempo cari maturandi, il consiglio è quello di studiare!