Maturità 2021, quali modalità? Azzolina: decideremo nei prossimi mesi, studenti preparino proposte

Maturità 2021: la richiesta della ministra Lucia Azzolina

Maturità 2021: come comunicare con la ministra

Fonte: Lucia Azzolina via FbNonostante la scuola sia iniziata pochi mesi fa, la tensione per l’inizia a farsi sentire. L’continua a lasciare dubbi e perplessità sulla natura dell’esame, rinviando di volta in volta tutte le certezze. Da, però, iniziano ad arrivare le prime informazioni: laha dichiarato che la prossima maturità sarà frutto di una particolare attenzione alledegli studenti e delle studentesse italiane.L’auspicio, infatti, è quello di ricevereda chi dovrà sostenere l’esame. Ecco cosa ha raccontato la ministra a "", trasmissione di La7.Lesono vicine e l’arrivo del nuovo anno inizia a spaventare gli studenti che a giugno dovranno affrontare il temuto. L’immancabile preoccupazione e l’inseparabile ansia che accompagnano normalmente i maturandi da generazioni, però, è amplificata dal futuro incerto che l’decreterà. La ministra dell’Istruzioneha comunque fatto sapere che nei prossimi mesi si deciderà laattraverso la quale far sostenere l’esame. Ma non finisce qui: durante un intervento a “” su La7 ha dichiarato di aver chiesto agli studenti di preparare delle proposte. Tra quelle già pervenute, ad ogni modo, risalta la volontà di alcuni studenti di ripetere ildello scorso anno, ovvero quelloe con un soloin presenza. Come dichiarato dalla ministra, infatti, uno studente le avrebbe scritto su Instagram: “A me il modello dello scorso anno è piaciuto”. Dopo gli interventi di edilizia scolastica intrapresi con l’obiettivo di garantire una scuola sicura e protetta dal Covid-19, però, le ipotesi che escludono le prove scritte dall’esame di Maturità 2021 iniziano a venire meno. Per conoscere il futuro degli studenti non resta che attendere nuovedal Ministero dell’Istruzione.Il Ministero dell’Istruzione si fa sempre più social. Per ascoltare le esigenze di studenti, famiglie e personale scolastico e per dare unaalle mille domande sorte in questo periodo di emergenza, il MI ha deciso di inaugurare unasu Instagram. Così come accade con gli influencer più amati, anche alla ministra si potranno fare dellenegli adesivi per ricevere una video risposta. Ricordiamo che tale iniziativa è un’importante occasione per tutti i maturandi. Come riportato sul comunicato stampa diffuso da, la rubrica, partita lo scorso 26 novembre, è periodica ed è dedicata in modo alternato ai ragazzi, al personale della scuola e alle famiglie.