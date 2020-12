A scuola come al collegio per evitare i contagi: succede a Casargo

Convitto continuativo: un'idea innovativa per garantire la didattica in presenza

Le misure di sicurezza anti Covid vigenti nel Convitto continuativo

Quella adottata dal’l’, in provincia di, è certamente una soluzione originale per evitare i contagi. L’istituto infatti ha lanciato proposta del “” che ha raccoltoiscritti all’anno scolastico in corso. Curioso di sapere di cosa si tratta? Scopriamolo assieme!Guarda anche:La maggior parte degli studenti della scuola alberghiera di Casargo sono nelle sedi dell’Istituto, senza poter mai tornare a casa, nemmeno durante i fine settimana.La proposta innovativa ricalca infattiin cui gli studenti organizzano l'intera vita scolastica tra lezioni, mense e dormitori senza contatti esterni. Il Cfpa ha dunque deciso di lanciare lo stesso tipo di iniziativa proprio in un periodo come questo in cui le interazioni sociali devono essere molto limitate. In questo modo, ai ragazzi che hanno acconsentito all’idea è stata assicurata la possibilità di farementre il restante 20% che ha bocciato la proposta, sarà comunque assistito attraverso laPer evitare il rischio di una circolazione del Covid all’interno degli ambienti scolastici che possa determinare la creazione di un focolaio, tutta la comunità scolastica è stata sottoposta a. Per questo motivo, ogni forma di interazione esterna sarà vietata non solo per gli studenti ma anche perse non per casi di reale urgenza, comunque previa autorizzazione del dirigente. Tutta la comunità inoltre sarà tenuta ain tutte le aree mentre nel momento dedicato aiverrà opportunatamentea tutti. Infine, per garantire, necessario per assicurare efficacia e sicurezza, ad ognuna sarà assegnatoassociato ai giorni in cui utilizzarle.