La lezione di Arte in Dad diventa una passeggiata al centro di Roma

Lezione di Arte “a staffetta” per i vicoli di Roma

Le reazioni di studenti e docenti

Sebbene la Dad rappresenti sicuramente uno strumento di continuità didattica, non può sostituire la scuola tradizionale. A dimostrare la voglia di tornare alla normalità e ad una forma di apprendimento condivisa senza la barriera di uno schermo digitale, è statache, dopo mesi di Dad, ha organizzatoGuarda anche:A lanciare l’idea di questa lezione è stata proprio la docente di Storia dell’arte Francesca Romana Bixio che è riuscita a realizzarla grazie all’aiuto della collega di inglese Laura Bisognero e di quella di religione Elena Sovani. Per evitare assembramenti e non venire meno alle regole di sicurezza, gli studenti si sono divisi inche hanno raggiunto le docenti coinvolte nei vari punti della città. Attraverso le spiegazioni che gli studenti hanno fornito sui molti punti di interesse storico e archeologico presenti in una delle città più ricche di arte nel mondo, la classe ha saputo realizzare. Del resto, una disciplina che si concentra sullo studio della Storia dell’Arte implica necessariamente un contatto diretto anche con la sua implicazione pratica. E allora quale posto migliore di Roma per toccare con mano ciò che si è studiato sui libri? Attraverso un itinerario che ha toccato strade, piazze, chiese, monumenti e fontane da Piazza del Popolo a Piazza Navona, agli studenti sono state posteAl termine della lezione gli studenti hanno dimostratonell’aver avuto la possibilità di ritrovarsi e ricostruire, anche se solo per una mattina, un’idea di comunità. Il Corriere.it ha infatti raccolto le testimonianze di alcuni alunni che hanno dimostrato una grande spensieratezza e felicità per l’iniziativa che sicuramente dopo mesi di lontananza, ha risollevato gli animi: “. Già al rientro a settembre potevamo fare lezione in presenza solo un giorno a settimana, e adesso sempre lontani:, seguire così tante ore davanti a uno schermo è molto difficile e poco stimolante”. A confermare il successo della lezione anche la stessa professoressa Bixio: “Li avevo visti una sola volta, dall’inizio dell’anno, oltretutto per un compito in classe, un’occasione molto fredda.”. A tale proposito, la professoressa Bisognero non esclude, magari attraverso un itinerario che ripercorra