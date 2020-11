La Maturità sarà in classe? Azzolina: decideremo coinvolgendo gli studenti

Azzolina parla della Maturità 2021

Esame di Stato 2021: come si deciderà? Parla la Ministra Azzolina

Fonte foto: Facebook L’anno scolastico è iniziato da circa tre mesi,È un anno scolasticoquesto, forse più del, che proprio a causa della pandemia e della Dad forzata da marzo alla fine dell’anno, ha visto andare in scenaQuindi la domanda sorge spontanea, visto che attualmente gli studenti delle superiori hanno tutti ricominciato a seguire le lezioni da casa:Scopriamo quali sono state le parole della Ministrain merito.Il 2020 è un anno a dir pocoa causa della pandemia di Covid-19 che si è abbattuta sulla nostra Penisola e sul Mondo intero a partire dai primi mesi. Se per l’anno scolastico passato, la Maturità 2020 si è svolta in via eccezionale in presenza,“Io lo so che gli studenti pensano agli esami di Stato e lo capisco perfettamente, li incontro spesso e so le preoccupazioni che hanno. - Ha dichiarato la Ministra dell’Istruzione Azzolina ai microfoni di RTL, e ha poi continuato - Vedremo nei prossimi mesi cosa accadrà e come verrà fatta la Maturità”. Dunque le istituzioni, proprio come per lo scorso anno scolastico, ancora: ma chi deciderà e quando?Lo scorso anno scolastico ha visto il Governo e il Ministero dell’Istruzione in grande difficoltà per quanto riguarda le decisioni in merito alla scuola, visto l’enorme problema sanitario. Dunque erano state formulate varie ipotesi: prima sembrava che l’esame non fosse possibile,. Quindi sarà di nuovo il Ministero che dovrà decidere il futuro dell’esame di Stato?: “Una cosa la posso sicuramente dire agli studenti: lo scorso anno scolastico, quando dovevamo decidere come fare l’esame di Maturità, abbiamo coinvolto gli studenti. Ci hanno fatto delle proposte molto mature e tante le abbiamo accolte. - E dunque rassicura tutti i maturandi 2021 - Non prenderemo alcuna decisione senza coinvolgere gli studenti”. Di seguito vi riportiamo