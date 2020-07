Azzolina: avrei scelto Pirandello. Indizio per la Maturità 2021?

Maturità 2021, prima prova scritta: potrebbe uscire Pirandello?

Durante il, l’evento che ogni anno ospita il confronto tra diversi intellettuali su temi di attualità, è intervenuta anche la Ministra dell’Istruzione intervistata da Peter Gomez, il direttore de IlFattoQuotidiano.it, in merito alla riapertura delle scuole il. All’intervista è inoltre intervenuto anche Daniele Grassucci, il direttore di Skuola.nGuarda anche:Dopo aver discusso con il giornalista sulla necessità delle misure adottate nei mesi scorsi che hanno portato alla chiusura generalizzata di tutti gli istituti italiani, il discorso della Ministra si è ovviamente concentrato anche sulleA tal proposito, ricordando la Maturità 2020 conclusa da poco, svolta in modo decisamente insolito a causa dell’emergenza sanitaria,, ovvero il tema di italiano . La Azzolina ha risposto che all’interno delle possibilità offerte dalle varie tipologie di temi avrebbe sicuramente predisposto. Per la, ovvero quella che risponde all’, la Ministra non ha nascosto la sua passione perche probabilmente, se la situazione sanitaria lo avesse permesso, sarebbe stato uno dei due autori scelti nella prima prova 2020. Che sia questo un possibile e preziosoper la