La maturità 2021 può essere annullata? Cosa prevede la Costituzione

Maturità 2021: ecco perché è difficile annullare l’esame di Stato

Esame finale della primaria: perché non si fa più

Dopo l’il mondo scuola ha conosciuto non poche difficoltà tra problemi nell’per permettere il normale svolgimento dell’ Esame di Stato . Di fatto, gli studenti che si sono diplomati lo scorso giugno non hanno potuto sostenere le, circoscrivendo la maturità ad un unicoDate le attualidi contrasto al virus, è possibile annullare la Maturità 2021? Vediamo insieme cosa dice laÈ recentissima la notizia legata all’e studenti e studentesse si domandano perché questo non potrebbe accadere anche in Italia. La situazione emergenziale, infatti, continua la sua corsa senza sosta non permettendo la ripresa di tutte le. Ma è possibile fare lo stesso in Italia? La risposta non è scontata e trova una spiegazione proprio nella: l’, infatti, recita: “È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi”. Tale discorso è esteso all’, ovvero quello previsto per la conclusione della secondaria di primo grado, e per l’, ovvero quello previsto per la conclusione della secondaria di secondo grado. Trattandosi di un'espressione costituzionale, eliminare l’significa necessitare di unae non di un semplice decreto ministeriale. Nello specifico, è richiesta unache potrebbe durare anche un paio di anni. In definitiva, si potrebbero eliminare gli esami di Stato attraverso una riforma ordinamentale o una legge costituzionale ma l'annullamento non partirebbe mai dalla Maturità 2021.L’esame finale della quinta classe dellaè stato eliminato attraverso una legge costituzionale? La risposta è negativa. Nei primi anni 2000, infatti, il problema fu aggirato in quanto lae lafurono aggregate in un unico ciclo di istruzione, rimandando l’esame finale solo in conclusione dei tre anni della secondaria di primo grado. Fino al, inoltre, la scuola primaria era articolata ined era previsto un esame anche alla fine della seconda classe. Quest’ultimo fu abolito con lache cancellò la divisione in due cicli.