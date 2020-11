Maturità 2021, maturandi fatevi sotto: #LaMinistraRisponde

#LaMinistraRisponde: la nuova rubrica Instagram del Ministero dell’Istruzione

Maturità 2021: una ghiotta occasione per i maturandi

L’ha influito molto sul mondo della scuola, certamente stravolto dalle diverse misure adottate per contrastare la diffusione del. Così per allungare i ponti trae leilha ben pensato di inaugurare unache mette in contatto giovani, famiglie e personale scolastico con laCurioso di sapere di cosa si tratta? Scopriamolo assieme!Quando si tornerà alla didattica in presenza? Si faranno delle uscite guidate? E la maturità subirà altri cambiamenti? Sono innumerevoli gliche accompagnano gli studenti, ma non solo, in questi mesi di. Ma niente panico: per cercare di dare unaai ragazzi, alle loro famiglie e al personale scolastico, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha deciso di creare unasulla pagina ufficiale Instagram del Ministero . Così come accade con glipiù amati, anche allasi potranno fare delle domande negli adesivi per ricevere una video risposta. C'è tempo dfino a domani per inviare le domande, dopodomani invece sarà pubblicato il video di risposta. Come riportato sul comunicato stampa diffuso da viale Trastevere, la rubrica saràe sarà dedicata in modo alternato una volta aie, la volta successiva, ale alle. Anche noi di Skuola.net seguiremo la pubblicazione delle stories della ministra Lucia Azzolina per riportare le notizie sul nostro portale e aggiornare gli studenti su tutte le novità.L’iniziativa è unache, nonostante manchino ancora diversi mesi, stanno già penando alla tanto temura Maturità 2021. Gli interrogativi che gli accompagnano in questi primi mesi di scuola sono tanti:Ci sarà solo ilDomande queste che i maturandi avranno la possiiblità di porgre alla Ministra Azzolina all’interno dell’iniziativa #LaMinsitraRisponde. Cosa aspetti, corri a fare la tua domanda!