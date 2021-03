Elaborato maturità 2021, cosa succede se non lo invii entro il 31 maggio?

Maturità 2021: in cosa consiste l’elaborato sulle materie di indirizzo?

Il Ministero dell'Istruzione dopo aver stabilito la struttura e le modalità di svolgimento dellche prenderà avvio, ha anche fissatoa cui tutti gli studenti dell'ultimo anno e i relativi consigli di classe, devono necessariamente attenersi.In particolare,che i maturandi dovranno sostenere inizierà dall'che deve essere assegnato dai docenti delle rispettive materiee riconsegnato, in forma scritta e definitiva, al Consiglio di classeA causa della pandemia ancora dilagante, l'unica prova prevista per la Maturità 2021, come lo scorso anno inizierà dall'A differenza della passata Maturità però, quest'anno è stata introdotta la possibilità die quindi di arricchire il discorso, attingendo anche allee alla(ex alternanza scuola-lavoro). In questo modo, i maturandi possono creare, precedentemente preparato, a partire dal tema principale sulle discipline caratterizzanti, con la possibilità di proporre, toccando anche le altre materie oggetto di esame.Il Ministero ha specificato inoltre chedeve essere scrittoMa che succede se qualche maturando non riesce a consegnare il lavoro? Qualche conseguenza ovviamente c'è ma non riguarda l'ammissione agli esami. È lo stesso Ministero dell'Istruzione infatti a chiarire ogni dubbio, inserendo all'interno dell'Ordinanza relativa agli Esami di Stato 2021 la seguente clausola: "Nell'eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all'argomento assegnato, e".In base a questa disposizione ufficiale quindi,dell'elaborato sulle materie di indirizzo, si potrà quindi accedere all'esame di Stato ma la cosa avrà comunqueTuttavia, l'ordinanza parla di "mancata trasmissione" e non specifica invece cosa succede in caso di "ritardo". Probabilmente saranno quindi i professori e il consiglio di classe a vigilare sulla puntualità nella consegna.Per evitare qualsiasi problema, comunque, è meglio rispettare i termini di consegna fissati al 31 maggio!