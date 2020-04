Esame di maturità a distanza, è un'ipotesi possibile?

Maturità 2020: i possibili scenari

Maturità 2020: possibile un esame a distanza?

Ministero dell'Istruzione: a breve decisioni ufficiali

La quarantena che ci è stata imposta sta andando avanti da quasi un mese ormai, e al momento pare che durerà ancora qualche altra settimana. A fermarsi sono state molte attività, aziende e fabbriche, e ovviamente anche. I ragazzi - quasi tutti almeno - hanno però intrapreso leproprio per sopperire alla chiusura degli istituti.Tuttavia l’anno scolastico sta per andare incontro ai mesi che ne precedono la fine, ecco come lasarà influenzata dall’emergenza sanitaria in atto.Giunti agli, si attendono notizie su come sarà la Maturità 2020.Proprio pochi giorni fa all’, durante il quale ha annunciato l’entrata in vigore straordinaria di unaalla classe, fatta esclusione per il Presidente di commissione, che sarà l’unico membro esterno.Tuttavia, oltre a queste dichiarazioni,. All’origine di tanta incertezza vi è sicuramente. Come ben sappiamo, la paventata ripresa dell’attività scolastica il 3 aprile, molto più probabile che gli studenti possano tornare tra i banchi, o addiritturaEbbene, sapere quando si tornerà in classeper capire come poter adattare gli esami di Maturità 2020 alla situazione attuale, questo è ciò che il Ministero dell’Istruzione sta ripetendo con forza in ogni occasione. In base a quando la campanella tornerà a suonare,per garantire ai maturandi 2020 un esame equo e giusto, alla portata delle loro reale conoscenze apprese durante il loro ultimo anno. Tuttavia, un, e si pensa che tale intervento possa avere come focus proprioche si dovranno applicare in fatto diTra i possibili scenari di cui si è parlato per quanto riguarda l' Esame di Maturità 2020, spicca quello che vede gli studenti affrontare le prove di Maturità da casa,E’ un’ipotesi realizzabile?In realtà ad oggi è impossibile dare una risposta. Tutto dipenderà da quanto ancora durerà l'emergenza coronavirus; se dovesse essere necessario si prenderanno, ha assicurato più volte il ministero, tutti i provvedimenti perché l'esame finale sia svolto in maniera seria e nei tempi. Non ci resta che aspettare nuovi sviluppi: nel frattempo vi invitiamo a dare credito solo alle fonti ufficiali per quanto riguarda l'argomento, ovvero quanto comunicato dal MI.Proprio in queste ore il Ministero dell'Istruzione è intervenuto chiarendo che, sugli Esami di Stato il confronto è aperto e a giorni saranno comunicate decisioni ufficiali in merito."È in corso un confronto per ascoltare le proposte di tutte le forze di maggioranza. Le decisioni che saranno prese dovranno tener conto della situazione d’emergenza che il Paese sta vivendo. L’impegno è quello di lavorare su molteplici scenari. Il Ministero ricorda che la Ministra Azzolina si è sempre detta favorevole a una valutazione seria dell’anno scolastico in corso e degli Esami, nel rispetto del lavoro che stanno portando avanti i docenti e dell’impegno di famiglie e studenti" si legge sulla nota.