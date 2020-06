Maturità 2020: i giusti collegamenti sulla libertà per il discorso interdisciplinare

Maturità 2020 orale: libertà, i collegamenti tra le materie

Libertà: collegamenti con italiano

Libertà: collegamenti con storia

Libertà: collegamenti con inglese

Libertà: collegamenti con scienze

Laè una di quelle tematiche che, spesso e volentieri, ispira fiumi di parole e si presta bene a un percorso interdisciplinare. Non a caso ne hanno parlato poeti, filosofi e scrittori ed è stata la musa di artisti e architetti. Come fare a trovare spunti originali in caso la commissione vi sottoponga questo tema alla maturità 2020 per il percorso interdisciplinare? Vediamo di parlare un po’ del tema libertà facendo una serie di collegamenti con tutte le materie che possono essere oggetto dell' orale maturità 2020.Quali sono i giustivolendo fare un discorso interdisciplinare sulla libertà? Sicuramente è un tema che si presta bene a collegamenti con tutte le materie. Dalla, dallaalla, ci sono periodi storici, corrente letterarie e artistiche e tematiche tecniche i collegamenti non mancano di certo. Vediamo allora, per ogni materia, quali possono essere gli spunti giusti.Ci sono moltissimi componimenti e scrittori che hanno parlato di libertà e che, ancora oggi, sono lo specchio di questo valore. Tra i più universali c’è senza dubbio Libertà di Giovanni Verga; anche gli scritti di Pablo Neruda rispecchiano questo valore, così come Se questo è un uomo di Primo Levi (facilmente collegabile anche con la storia, visto l’importantissimo momento della liberazione nazi-fascista dell’Italia).In storia, come già accennato, ci sono moltissimi spunti per legare la tematica della libertà alla Seconda guerra mondiale e alla liberazione del nostro paese dal nazi-fascismo. Anche l’emigrazione italiana e l’età giolittiana ben si prestano, in questo senso. Una buona base possono essere anche personaggi storici come Martin Luther King con il suo discorso “I have a dream”, Gandhi o - ancora - l’Apartheid.Sono moltissimi i paesi poi, soprattutto in America Latina e in Africa, in cui si sono combattute e ancora si combattono guerre per l’ottenimento della libertà da parte dei popoli. Anche il Medioriente è, in questo senso, un buon punto del mondo con il quale fare collegamenti rispetto - per esempio - alla mancata libertà di fare le cose.Anche quando si parla di inglese i collegamenti sono tanti, dalle band (come i Beatles) ai libri (ad esempio il romanzo breve “Il gabbiano Jonathan” di Richard Bach), fino a personaggi come Nelson Mandela o tutti quei discorsi sulla libertà scritti in lingua inglese e passati alla storia (come il già citato “I have a dream”, utile collegamento anche in italiano).Anche con scienze di collegamenti con la libertà ce ne possono essere molti, tutto dipende anche dalle altre materie. Per fare qualche esempio: elettricità e magnetismo, così come tutto quello che riguarda i movimenti della terra o - ancora - tutte le tematiche che riguardano il progresso dall’utilizzo dei combustibili fossili alle energie rinnovabili.