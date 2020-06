Maturità 2020, orale: collegamenti sullo spazio per il percorso interdisciplinare

Maturità 2020, orale: collegamenti sullo spazio e la letteratura italiana

Maturità 2020, orale: collegamenti tra spazio e fisica

Maturità 2020, orale: collegamenti tra spazio e filosofia

Maturità 2020, orale: collegamenti tra spazio e storia dell'arte

Laè iniziata e quest'anno a farla da protagonista è il colloquio orale diviso in cinque parti. La discussione multidisciplinare fa parte del terzo momento della prova e prevede l’analisi del materiale scelto dalla commissione a carattere multidisciplinare. Il candidato dovrà dimostrare la capacità di argomentare in maniera critica e personale i materiali proposti della commissione.E se uscisse la tematica dello, quelli potrebbero essere i collegamenti?I maturandi dovranno dimostrare di saper collegare un argomento a più materie. Bisognerà essere originali e non è semplice. Con la letteratura italiana si potranno fare collegamenti concon la luna che riveste un ruolo centrale in molte sue opere. Come dimenticare poi ancheche scrisse la famosissima lirica "Alla luna". Collegamenti anche conCon la fisica, poi, diventa tutto più semplice: la relatività cone soprattutto(la sua teoria compie quest'anno 105 anni!) o le opere disoprattutto su quelle del Big Bang.Anche con la filosofia si possono fare diversi collegamenti: ad esempio cone il rifiuto della concezione kantiana della geometria alla luce delle geometrie non euclidee; o ancora cone il problema del tempo nel modello fisico matematico assunto dal positivismo e il concetto di evoluzione.Collegamenti possibili pure con la storia dell'arte: ile il mito della velocità: gli artisti futuristi (come ad esempio Umberto Boccioni) si distinguono per il loro vitalismo frenetico e per una concezione dell'universo visto attraverso la presenza e l'influenza della macchina e del dinamismo.