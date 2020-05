Maturità 2020 senza docenti? Il rischio di una "fuga" dei commissari

I docenti italiani temono il Covid-19: il 44% di loro è over 55

Maxi-orale in presenza? Le commissioni rischiano vuoti al loro interno

Come potrebbero essere sanati questi eventuali vuoti nelle commissioni?

Nonostante le incertezze e le difficoltà che la diffusione mondiale delha determinato in questi mesi, la Ministra Azzolina ha annunciato che ilsarà la data di inizio del tanto discussoche, proprio a causa della preoccupante emergenza sanitaria ancora in corso, consisterà soltanto in unLa prova orale , con ogni probabilità, si svolgerà in presenza all’interno delle aule scolastiche. Solo in caso non ci fossero le condizioni, sarebbe a distanza attraverso gli strumenti telematici. Ma questo ha scatenato le proteste di non pochi docenti, soprattutto quelli delle fasce più a rischio.Guarda anche:I docenti, infatti, sono in allarme sulle possibili conseguenze di svolgere un maxi-orale in presenza all’interno degli istituti scolastici.Come infatti è stato più volte dichiarato in molteplici interventi, la stessa Ministra dell’Istruzione Azzolina, ha apertamente manifestato la volontà di permettere ai maturandi di vivere questo momento fondamentale di passaggio,se le condizioni epidemiologiche lo permetteranno. Ma le speranze del Ministero non sono le stesse di una parte consistente dei, e che corrispondono a ben ilsecondo l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro)A questo dato, inoltre, si aggiunge quello che registra il tasso di anzianità nelle scuole superiori di secondo grado in modo variabile in base alla, poiché nelle scuole del sud, come in Sicilia, le percentuali arrivano a toccare anche il 66%.Considerata l’aggressività con cui il Covid-19 agisce in particolar modo sui soggetti più anziani, i molti docenti italiani che hanno un'età media uguale o superiore ai 55 anni temono fortemente che un esame in presenza, in condizioni ancora emergenziali, possa rappresentarePer evitare possibili abbandoni di massa di posti interni alle commissioni (attraverso certificati medici) e scongiurare il pericolo di vertenze da parte dei docenti nel caso contraessero il virus durante il servizio a scuola, l’INAIL è sceso in campo definendo essenziale per questi soggetti a rischio l’istituzione di una “sorveglianza sanitaria eccezionale”, in grado di “esprimere un giudizio di inidoneità temporanea o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso”.Nel caso in cui le commissioni di esame si trovassero in parte scoperte, saranno chiamati a sostituirne i componenti interni,inseriti nelle graduatorie o che hanno fatto richiesta di messa a disposizione presso la scuola stessa.