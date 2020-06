Maturità 2020, qual è il compenso di commissari e i presidenti?

Compensi per i presidenti e commissari Maturità 2020?

Una manciata di giorni ci dividono, fissati per il 17 giugno 2020. Esami senza dubbio particolari:. E se il lockdown in Italia sta iniziando ad allentare le sue reti,. Le, e l’unica prova superstite è l’orale di Maturità , che da solo decideràA valutarli ci saranno, altro elemento non risparmiato dal reworking che ha investito l’intera Maturità. Infatti i sei commissari saranno, con un unico membro esterno che farà da. Una bella responsabilità essere membri della commissione d’esame, specialmente sotto pandemia: ma quanto sarà ricompensato questo sforzo dal Ministero dell’Istruzione? Scopriamolo.Nelle ultime settimane si è dibattuto molto sullaper poter prendere parte da membri esterni, nonché, all’esame di Maturità 2020 . Molti professori infatti sembrano esseredal fattore, preoccupati sulle possibili implicazioni che tale modalità potrebbe avere sulladi tutti i presenti. Tuttavia va ricordato che questo incarico, pur trattandosi di fatto di un obbligo di servizio nel momento in cui si riceve la nomina, prevedee separata dal normale stipendio mensile dell’insegnante. Cosa succederà quest'anno?Secondo quanto riportano le anticipazioni de ILSole24Ore e OrizzonteScuola.it , forse per, carenti a causa Covid-19, il Ministero dell’Istruzionedei membri della commissione d’esame. Cosa comporterebbe questo?Nell'eventualità che questo venga confermato, siamo di fronte a; infatti gli altri anni, all’interno del compenso rientravano anche i giorni delle prove scritte e delle loro correzioni, giorni che quest’anno non ci saranno, dato che gli esami partiranno. Dunque i docenti: che sia unda parte del Ministero dell’Istruzione per far giungere più candidatura presso gli uffici regionali? Lo scopriremo solo nelle prossime ore, quandoche, ricordiamo, sono già online e consultabili sulla pagina apposita dedicata alle Commissioni di Maturità 2019/2020 Di seguito riportiamo la tabella dei compensi, la quale non subisce variazioni o modifiche dal 2007, e che è stata pubblicata in allegato al Decreto Interministeriale 24 maggio 2007 Fonte foto: Archivio Pubblica Istruzione