Novità Maturità 2020, buste orale e prove Invalsi: parla il ministro

Prova orale di Maturità 2020: ci saranno ancora le buste?

Prove Invalsi e maturità 2020

In una recente intervista al Corriere della Sera , il neo ministro dell’istruzioneha parlato delle linee guida su cui vuole tracciare un percorso di riforme all’interno del mondo della scuola.Fioramonti, oltre ad aver ribadito la sua posizione riguardo alla necessità diper la scuola, dall’aumento dello stipendio e reclutamento dei docenti tramite concorso ad una, ha parlato di un argomento che sta molto a cuore agli studenti:Guarda anche:Agli inizi di settembre il ministro Fioramonti aveva espresso la volontà di lasciare la struttura dell’esame intatta rispetto alle riforme apportate nel 2019 dal precedente ministro Bussetti, che prevede:Insomma, stando a quanto dichiarato nei primi giorni di settembre, anche le buste, come tutto il resto dell’esame, sembravano quindi dover rimanere inalterate e quindi valide anche per la maturità 2020.Nella più recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, il ministro non smentisce certo questo proposito, ma alla domanda specifica sul meccanismo delle buste all’orale, la risposta laconica ed ermetica ‘Vedremo’,In quanto alle prove Invalsi, così si esprime Fioramonti: "Il test Invalsi è utile ma non deve essere requisito di ammissione alla maturità. L’anno scorso non era obbligatorio e l’hanno fatto praticamente tutti, credo che se fosse obbligatorio avremmo l’effetto di spaventare insegnanti e studenti". Le prove sono somministrate agli studenti di quinto superiore concomplessivamente raggiunte nell’ultimo anno delle superiori inCome già affermato in precedenza, ila cui Fioramonti aspira è quello, capace di facilitare l'approccio allo studio coniugando la fatica che comporta l’apprendimento di molte materie (anche di quelle più complesse come quelle scientifiche) alla passione a cui conduce la conoscenza.Secondo il parere del ministro, la scuola ha bisogno di essere rilanciata mediante l'attuazione di ‘’ che incoraggino il piacere degli studenti nell’approccio allo studio, magari mediante: "C’è la necessità di modernizzare e rendere attrattiva la matematica con lavoro di squadra, i laboratori. Anche contro la dispersione, credo che avere professori in grado di usare didattiche innovative aiuterebbe".