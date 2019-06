Maturità 2019, parla il ministro: tutto su buste e tracce

Lo dice Bussetti: sarà un esame fattibile da tutti

A una settimana dalla maturità 2019 , in, parla il ministro Bussetti rassicurando docenti e studenti impegnati nelNulla di impossibile o trascendentale secondo le dichiarazioni del ministro che ribadisce più volte inoltre l’interesse sia verso i maturandi che affronteranno per la prima volta la nuova maturità, sia nei confronti dei docenti, 55.000 dei quali verranno stabilizzati grazie all’uscita di due concorsi, per la primaria e la secondaria, entro l’estate.Guarda anche:Anche se sono state molte le poteste e le perplessità nei confronti della nuova maturità 2019, il ministro nel corso di questi mesi non ha mai smesso di rassicurare gli studenti, ribadendo il concetto di. Per riuscire ad affrontarlo nel modo più corretto possibile inoltre, ha sottolineato l’impegno costante del Miur non solo nell’organizzare FAQ e incontri, ma anche nel somministrare, tra febbraio ed aprile, ben quattro simulazioni nazionali in tutto di prima e seconda prova.Per questo si è mostratoche si sono susseguite dall’inizio dell’anno scolastico: “Trovo che una certa parte di polemiche e mobilitazioni siano pretestuose e poco fondate. Danneggiano in primo luogo i maturandi, che vengono inopportunamente coinvolti in”.Come sempre, l’ingrediente per superare senza problemi anche questo esame è sempre e solo uno:! “Chi ha avuto modo di confrontarsi con queste prove - afferma il ministro - le ha apprezzate e ha riconosciuto la loro fattibilità. A chi si sta preparando in queste ore dico di".Per ciò che riguarda le tracce di prima e seconda prova dell’esame ufficiale, ledei mesi scorsi sono servite proprio darispetto a quelle che i maturandi si troveranno di fronte il 19 e il 20 giugno.Bussetti rassicura infatti che nella prima prova difficilmente “gli studenti rimarranno delusi” grazie all’“” che avranno a disposizione.Del resto, il ministro stesso, per tranquillizzare maggiormente tutti gli studenti italiani parla diche ha ottenuto risultati interessanti e per nulla allarmanti: “Un’indagine di Skuola.net ha rilevato cheche hanno svolto queste provee un altro. Gli studenti hanno apprezzato le tracce proposte in occasione delle simulazioni e hanno potuto confrontarsi con”.L’Esame insomma non vuole certo essere una punizione bensì “un’occasione per esprimere sé stessi”, possibilità che Bussetti è convinto che attraverso questo esame si possa raggiungere.Senza alcun dubbio, il ministro preferisce di gran lunga, ritenendolo, oltre che più semplice.Le buste infatti non conterranno in alcun modo domande, ma soltantosu cui i maturandi dovranno costruire un discorso interdisciplinare in modo personale, evidenziando la propria preparazione e capacità di creare collegamenti tra le diverse materie.Ciò che il meccanismo del sorteggio tra una terna di buste, rigorosamente sigillate fino al momento della scelta, garantisce è “equità e anonimato”,: “È un modo per mettere gli studenti a proprio agio e dare loro l’opportunità di dimostrare ciò che hanno appreso".La maturità è indubbiamente un traguardo nella vita di tutti, ma oltre al coronamento di un lungo percorso di studi rappresenta anche un vero e proprio “capitolo dell’esistenza” che negli anni rimarrà un ricordo indelebile e quasi magico. Per questo,Quali sono allora glie superare così la maturità senza problemi? Il ministro ne identifica tre, motivandone ciascuno: “Sembrerà banale, ma secondo me non possono mancare, perché è un traguardo importante nella vita di tutti noi e bisogna dare il massimo, viverlo al meglio, sapendo di non aver lesinato le proprie forze ed energie., perché è fondamentale affrontare questa prova consapevoli delle proprie conoscenze, delle proprie attitudini. Di ciò che si è diventati al termine del percorso scolastico., perché è il momento in cui ciascuno può 'dialogare' con una Commissione, facendo emergere i propri interessi, ciò che ha destato attenzione nel corso dei mesi passati. Può raccontarsi, attraverso le discipline studiate”.