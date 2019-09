Fioramonti, le prime parole da ministro dell'Istruzione: "Per innovare la didattica mi ispirerò alla Finlandia"

Il Miur metterà una tassa sulle merendine?

Il neo Ministro si schiera anche sul precariato

Innovazione parola chiave del Ministro Fioramonti

Dopo il giuramento delc’era grande attesa per le prime dichiarazioni ufficiali da parte di tutti i, per iniziare a capire quale potrebbe esserealle proprie decisioni nei mesi a venire. Per il mondo della scuola e dell'università questa attesa è durata davvero poco a poche ore dal suo insediamento, infatti, il ministro dell'Istruzione,, ha rilasciato una breve intervista adove ha parlato di temi importanti come il, aggiungendo anche qualche proposta eclettica e disegnando, così, quelle che potrebbero essere le future mosse del dicastero di viale Trastevere.Tra le dichiarazioni più, non proprio di oggi, ma che Fioramonti aveva pronunciato mentre era ancora Sottosegretario all’Istruzione - e di cui anche Radio24 ha chiesto chiarimenti - c'è sicuramente quella su una ipotetica. “Tassiamo i consumi che fanno male alla società e abbassiamo le tasse sulle imprese.". Così il nuovo Ministro giustifica e porta avanti la proposta sulleMa anche il tema deiè sempre attuale da qualche anno a questa parte e, anche in questo ambito, Fioramonti ha voluto far sapere come si muoverà il suo dicastero da settembre in poi: “C’è il, che era stato approvato salvo intese, a cui sto rimettendo mano adesso per fare in modo che vengano rispettate sia le rivendicazioni di precari e sindacati sia le garanzie di trasparenza e di merito nel percorso di selezione. Per entrare nei prossimi mesi nella fase di approvazione definitiva e”.Un altro tema molto caro al nuovo ministro dell'Istruzione sembra essere, sia sul piano infrastrutturale che didattico. “Ho studiato ilper innovare il modo di insegnare - queste le parole che Fioramonti ha rilasciato su un argomento che lo vede particolarmente coinvolto - Ho aperto dei tavoli sul tema dell’innovazione nel modo di insegnare, la Finlandia è un modello di riferimento, con cui hanno, adottando linguaggi più semplici e accessibili, un modo divertente e accattivante per”.