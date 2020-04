Maturità 2020, possibili percorsi multidisciplinari sul Coronavirus: come affrontarli

Maturità 2020: come svolgere un percorso multidisciplinare sul Coronavirus

Maturità 2020: ecco come sarà

se i ragazzi rientreranno a scuola entro il 18 maggio, ci sarà un esame composto da una prova di italiano stilata dal Ministero e una seconda prova, diversa per ogni indirizzo, predisposta dalla commissione. Poi ovviamente i ragazzi affronteranno l’orale.

se i ragazzi non rientreranno a scuola, perché le condizioni non lo permetteranno, allora è previsto il solo colloquio orale .



Entrambe le ipotesi contenute all’interno del decreto Scuola prevedono unaChe si rientri in classe ,entro il 18 maggio, oppure no i maturandi dovranno comunque affrontare la commissione – composta lo ricordiamo da tutti membri interni a eccezione del presidente – in unE se all’interno di questa prova,fosse collegato alIn questo caso, non certo impossibile, ecco come si potrebbe strutturare il discorso!La prima riflessione importante da fare in un percorso incentrato sul COVID-19, è ragionare sullePuò essere utile quindi fare un po’ di ricerche sulla Sars o sull’Ebola analizzando i dati e riflettendo sulle conseguenze che hanno interessato il sistema economico e la nostra società. Da qui ci si può facilmente collegare ad argomenti affrontati in storia o testi analizzati in materie letterarie (italiano, latino, inglese). In un secondo momento. Perché si tende a canalizzare la colpa su qualcuno o su una determinata cultura quando si tratta di rischiare la propria salute? Questa potrebbe essere l’occasione per portare il discorso su filosofia (per la tematica della psicosi) e scienze (per approfondire il discorso sulle razze). Da non trascurare anche il. In queste settimane ne abbiamo sentite di tutti i colori: virus creato in laboratorio, terrorismo biochimico, e la cosa più grave è che queste. Inoltre tra le notizie false circolanti ci sarebbe quella del contagio tra animali domestici e famiglie. Sì è vero, c’è la possibilità che gli animali possano ammalarsi, ma non è stato riscontrato nessun caso di contagio da animale domestico a uomo dall’inizio della pandemia.Alla Maturità 2020 tutti i maturandi avranno accesso perché tutti verranno ammessi a sostenere prove. Sullo svolgimento però le opzioni presenti nel decreto Scuola approvato dal Consiglio dei Ministri sono due:Per entrambe le ipotesi resta sarà necessario raggiungere almeno il punteggio di 60/100 per ottenere il diploma.