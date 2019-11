Collegamenti materie maturità 2020, come trovarli

Buste maturità 2020: come trovare i collegamenti tra le materie maturità

Collegamenti materie maturità 2020: consigli per il discorso multidisciplinare

Idee chiare

Individuate il significato del materiale e il punto di vista dal quale volete partire e, se è di ampio respiro, definite il punto di vista o l’aspetto particolare che volete analizzare. Se non riconoscete lo spunto o avete un vuoto di memoria, prendete il vostro tempo e poi iniziate a parlare di ciò che vi viene in mente riferito a quello che vedete. L'importante è non fare scena muta!

Per esempio, se vi capita un quadro di Van Gogh che non avete studiato, ma conoscete bene l'artista e la sua vita, potete partire dal quadro per parlare del grande Vincent e fare correlazioni con il periodo storico, la corrente artistica, la Parigi di fine '800, l'amicizia tra il grande artista e Gauguin (ed ecco che siamo arrivati ad analizzare il tema dell'amicizia nell'arte e magari anche nella letteratura).

Partire dall'essenziale

Iniziate a trovare i vari collegamenti partendo dalle materie fondamentali del vostro indirizzo di studio o comunque da quelle che permettono uno spontaneo aggancio al materiale che avete trovato. Se il materiale coinvolge anche una vostra passione o hobby, parlatene. Farà sicuramente una buona impressione sulla commissione.

(ad esempio, se trovate una foto che raffigura le manifestazioni giovanili degli anni '60-'70, e la vostra passione è la musica, potete fare una bella digressione sul ruolo dei musicisti dell'epoca e il loro impegno sulle tematiche sociali, o anche del loro stile di vita e la loro influenza sui giovani).

Il giusto metodo per trovare i collegamenti Per le materie con le quali avete maggiori difficoltà per i collegamenti procedete con uno dei seguenti metodi:



~ Criterio cronologico: può essere utilizzato per i collegamenti di materie come storia, letteratura, filosofia e consiste nell’individuare un autore, evento o corrente intellettuale che ha caratterizzato un determinato periodo storico. Se ad esempio partite da una materia tecnica, per i vostri collegamenti della tesina risalite alla data dell’invenzione di cui parlate e cercate scrittori, rivoluzioni o pensieri che hanno caratterizzato quel periodo.

~ Criterio logico: se il tema scelto ve lo permette, cercate sfumature di significato e sinonimi, o anche contrari, del termine che esprime l’oggetto della vostra tesina, così trovare collegamenti tra le materie sarà più semplice. Es: se fate una tesina sulla libertà, potete trovare collegamenti con “emancipazione”, “schiavitù”, “libero arbitrio”, “tempo libero”, “dipendenza”…





Al di là del tema, quello che rende davvero originale e ben fatto un discorso multidisciplinare che, sono i. Come ben sapete, la riforma della maturità ha portato all'orale le famose "buste", selezionate dalla commissione e sorteggiate dallo studente al momento del colloquio, contenenti uno spunto da cui far partire un percorso che tocchi più materie possibili. Ecco unaÈ possibile che davanti al materiale che troverete dentro le buste vi sentiate per un momento spiazzati. Non vi preoccupate: è normalissimo. Dovrete saper gestire l'effetto sorpresa,che avete trovato. Non importa se non conoscete bene ciò che trovate (probabilmente succederà a gran parte di voi), è molto difficile che la commissione inserisca qualcosa che avete studiato a menadito. Allo stesso tempo, non sarà neanche qualcosa troppo lontano dalla vostra portata. Siate sicuri che ciò che sarà davvero importante è dimostrare di saper districarvi da questa situazione e indirizzarla verso ciò di cui sapete parlare con scioltezza.Prima di tutto mantenete la calma e, se possibile anche il buonumore, niente è perduto. Ricordate, poi, che anche se è vero che quante più materie riuscirete a, tanto più si ridurrà il rischio di domande inaspettate al colloquio, è altrettanto vero che non è necessario coinvolgere tutte le materie., la Commissione d’esame lo apprezzerà.