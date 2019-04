Orale maturità 2019, cosa NON troverai nelle buste

La vecchia tesina di maturità, l’ancora di salvataggio per qualsiasi maturando, il punto d’inizio del colloquio tramite il cavallo di battaglia preparato con cura nei mesi precedenti all’esame, è scomparsa. Al suo posto sono entrate le buste: ogni ragazzo avrà davanti a sé tre buste chiuse tra le quali scegliere una sola, dalla busta prescelta partirà il suo colloquio orale.

La facile ironia sulla nuova trovata del Miur non si è fatta attendere e tra un “Maria, chiudi la busta” e un “la uno, la due o la tree?” è ora di tornare seri e indagare cosa davvero conterranno queste benedette buste e cosa invece NON potranno contenere.

Cosa NON sarà nelle buste di Maturità 2019

domande,

serie di domande,

uno o più argomenti del programma svolto durante l'anno,

riferimenti a discipline.

Orale Maturità 2019: i materiali da mettere nelle buste

un testo poetico o in prosa,

un quadro,

una fotografia,

un’immagine tratta da libri,

un articolo di giornale,

una tabella con dei dati da commentare,

un grafico,

uno spunto progettuale,

una situazione problematica da affrontare.

Dopo le grandi polemiche è però iniziare a fare chiarezza una volta del tutto, e in questo è ilche intervieneper spiegare a professori e studenti come sono state concepite le buste e quindi cosa devono contenere e cosa inveceI tecnici del Miur sono stati categorici; le bustedovranno assolutamente contenere:La domanda sorge spontanea dopo aver visto l’elenco di ciò che le buste non possono contenere: ma allora cosa ci sarà nelle buste dell’orale di Maturità 2019?Il Ministero dell’Istruzione, oltre ad aver elencato tutto quello che la Commissione d’esame, ha dato anche dellesui documenti invece permessi e ammessi per far iniziare il colloquio orale di Maturità 2019.Ecco l’elenco completo dei materiali che dovranno essere il punto di partenza per l’esame orale di Maturità: