Maturità 2019, le buste? Un’idea del ministro. Aggiunta una traccia last minute

A una settimana dall’inizio degli esami di maturità, il ministro Bussetti, ospite della trasmissionecondotta daè stato il protagonista diin cui ha rilasciatoche i tutti i maturandi troveranno interessanti.Parlando delle tracce di prima prova, Bussetti ha dichiarato che(2 per l’analisi del testo, 3 per il testo argomentativo e 2 per il tema di attualità)., proprio per evitare la diffusione di notizie in anticipo.Fra queste dodici, una su cui il ministro rifletteva già da qualche tempo, è stata aggiunta pochi giorni fa quando la sua formulazione completa. È molto probabile quindi che quest’ultima sia tra quelle che rimarranno fra le sette definitive che saranno oggetto della prima prova ufficiale di maturità 2019 del 19 giugno.Ciò che Bussetti ha voluto comunque sottolineare, forse anche per tranquillizzare gli studenti, è cheche per questo “”; ladei maturandi che il ministro si aspetta nel proporre queste tracce sarà quindi certamente “”.Bussetti ha poi sottolineato con fierezza comeè una sua idea, e garantisce il principio fondamentale di, che negli anni precedenti spesso veniva meno a causa di “valutazioni con differenze anche marcate”.Il giorno dell’orale dunque gli studenti sceglieranno traognuna delle quali non conterrà in alcun modo domande ma piuttosto “, che permetterà alla commissione di iniziare le domande”.Si tratterà di. Potrebbe quindi capitare la foto di una piramide come anche di Alessandro Manzoni da cui gli studenti dovranno iniziare il discorsoper poi creare “tutto iltra le varie materie”.Per dare una dimostrazione dell’assoluta fattibilità della nuova prova orale,, scegliendo una fra una terna di buste e rispondendo a ben cinque domande di argomento generale (i sette re di Roma, la tabellina del 9, i confini dell’Italia ecc) in cui si è destreggiato abbastanza bene nelle varie materie ‘sorteggiate’.Alla domanda sul modo di vestire più consono alla situazione e all’ambiente, il ministro ha dichiaratoindumenti troppo estivi come. Questo infatti è un tipo di vestiario forse troppo ‘da mare’, mentreè necessario mantenere sempre. Sono inveceE il cellulare? Anche in questo caso il ministro si è espresso senza nessuna incertezza: non solo è vietato portare con sé il cellulare durante le prove di maturità ma, se qualche studente verrà sorpreso ad utilizzarlo sarà immediatamente espulso, e di conseguenza bocciato all’esame.La connessione wi-fi che copre le scuole inoltre, sarà disattivata per ostacolare i tentativi di copiare da parte di tutti gli studenti.Secondo la propria esperienza personale, Bussetti sostiene che ripassando molte pagine, a volte viene. E spesso la sorte in questo è amica in quanto. Perlomeno “a me è successo diverse volte”, conclude il ministro.