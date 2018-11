Maturità 2019, studenti in preda all'ansia per i cambiamenti last minute

Era uno tra i momenti più attesi dai quasi 500mila studenti che, a giugno prossimo, dovranno affrontare per primi la nuova maturità. Il ministero dell’Istruzione, a pochi mesi dal via, ha finalmente diramato i quadri di riferimento per la predisposizione e lo svolgimento delle prove scritte dell’esame di Stato 2019. In pratica, le indicazioni in base alle quali verranno elaborate le tracce, nonché le regole generali per la valutazione da parte delle commissioni. Ma come avranno digerito le novità gli studenti? Il sito Skuola.net lo ha chiesto a 500 di loro. E le risposte, ve lo diciamo già, non sono proprio incoraggianti.

Maturità 2019, incubo doppia materia al secondo scritto

Educazione civica e Alternanza scuola-lavoro: l’orale è una corsa a ostacoli

Tempi stretti e troppi cambiamenti: ecco le paure dei maturandi

A preoccupare i maturandi è soprattutto la. Se venisse preso alla lettera quanto scritto nel decreto ministeriale appena pubblicato, per loro, unione di. Giusto per fare qualche esempio. E gli studenti non l’hanno presa per niente con sportività:già immagina che la seconda prova sarà sicuramentedi quella appena mandata in pensione, il 34% per il momento si mantiene neutro (aspettando ulteriori dettagli), solo il 20% sostiene che sarà più facile (ma forse è un auspicio).Ma c’è un altro capitolo che agita i sonni dei maturandi:. Solo a inizio ottobre, con l’ultimo anno già iniziato, hanno appreso in via ufficiale che dal colloquio(ciambella di salvataggio per tanti studenti) e che sarà previsto invece uno. Tradendo le speranze dei tanti ragazzi (il 70% degli intervistati) che, dopo lo stop all’obbligatorietà dell’alternanza come requisito per l’accesso all’esame finale, immaginavano sparisse anche dalle prove di Maturità. Per non parlare delle. La decisione è definitiva, peccato che il 57% non si senta preparato a un’eventualità del genere:, infatti,Così, per oltre la metà dei maturandi, l’ansia è già ai massimi livelli. Quasi tutto ruota attorno al fattore tempo:, secondo loro,per poter organizzare una preparazione adeguata. Per capirlo basta scorrere in rassegna idagli stessi ragazzi coinvolti in prima persona. “– sostiene uno dei tanti studenti”. Gli fa eco una collega secondo cui “non ha senso introdurre l’educazione civica da quest’anno; sarebbe più logico farlo dal terzo/quarto anno e proporla tra due/tre anni”. Ritardi che, per un altro maturando “saranno motivo di”. C’è chi recrimina dicendo: “Non vedevo l’ora di presentare la mia tesina, su un argomento che mi interessa davvero”. Chi vorrebbe subito tornare al passato: “Il prossimo che dice che senza terza prova sarà una maturità facilissima – promette una ragazza – lo butto di sotto”. E chi, addirittura, pensa che sia solo un incubo e spera “domani mi sveglierò e nulla sarà vero”.