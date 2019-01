Maturità 2019: i consigli del Direttore dell’Ansa Luigi Contu per la prima prova!

Passano i giorni, le settimane e la Maturità 2019 è sempre più vicina. Per prepararti già da ora a quello che dovrai affrontare, e cercare di abbassare il tuo livello di ansia, noi di Skuola.net abbiamo pensato, come sempre, di aiutarti! Come? Ovviamente a modo nostro! Anche questa settimana abbiamo invitato nella nostra videochat, in onda domani mercoledì 30 gennaio alle 15,30, una persona che potrà darti utili dritte su come affrontare la prima prova. Con noi in studio ci sarà infatti il Direttore dell’agenzia Ansa, Luigi Contu. Chi meglio di lui può darti utili consigli per superare al meglio la prova di italiano?

Il Direttore dell’Ansa Luigi Contu in web streaming su Skuola.net

#PrimaProva e non solo

Con il direttore della più importante agenzia di stampa italiana, parleremo di Maturità 2019 a tutto tondo: dagliin vista della prima prova, agli(da quest’anno, ricorda, saranno ben due!). Vista la sua preparazione poi, chiederemo a Contu di darti utili consigli suInsomma, la puntata di domani del nostro format #PrimaProva non puoi proprio perderla!In studio con il nostro ospite ci saranno come sempreOltre a utili consigli su come affrontare al meglio lai due conduttori cercheranno di scavare nel passato del nostro ospite. Riusciranno a scoprireNon ti resta che seguire la nostra videochat di domani mercoledìTi basterà sintonizzarti sul nostro sito e sulle nostre pagine YouTube e Facebook!

Manlio Grossi