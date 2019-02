Maturità 2019: i consigli del Direttore di Fanpage.it Francesco Piccinini!

Per i maturandi, mai come quest’anno, l’esame di Stato è davvero motivo di preoccupazione! Quella del 2019, infatti, sarà certamente ricordata come la Maturità dei cambiamenti: nuove tipologie per la prova di italiano, via il quizzone, e multidisciplinarietà nella seconda prova. Per aiutarti ad affrontare l’esame e cercare di diminuire il tuo grado di ansia, noi di Skuola.net abbiamo deciso di venire in tuo soccorso, oltre che con i nostri quotidiani articoli pieni di consigli e suggerimenti, con il format #PrimaProva in cui invitiamo i direttori delle testate più importanti a parlare proprio di Maturità 2019. Questa settimana, l’appuntamento è fissato per oggi, martedì 12 febbraio alle 15.00 in punto: ospite in studio il Direttore di Fanpage.it Francesco Piccinini.

Francesco Piccinini in web streaming su Skuola.net

Con il direttore di una delle testate online più lette, parleremo a 360° di. Chiederemo infatti a Piccinini quali sono, secondo lui,perché potrebbero essere oggetto della prima prova (saranno ben due le tracce di attualità), ma anchese si trovasse a capo del Ministero dell’Istruzione. Non solo, vista la sua esperienza, chiederemo al direttore di Fanpage.it qualche utile consiglio sutipologia di testo che entra a far parte tra quelle proposte alla Maturità 2019 al posto del saggio breve. Curioso di sapere cosa dirà Piccinini? Non ti resta che seguire la nostra videochat per scoprirlo!

#PrimaProva e non solo

Alla conduzione della puntata dici saranno come sempre Daniele Grassucci e Gianluca Daluiso, rispettivamente co-fonder di Skuola.net e scrittore. Oltre a parlare di Maturità 2019, i due tenteranno un’impresa:Sarà stato un alunno modello oppure no? Per saperlo, domaniNon vorrai mica perdere questa puntata della Skuola Tv?!



Manlio Grossi