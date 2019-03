Maturità 2019: i consigli del Direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano!

Mai come quest’anno la Maturità sta creando così tanta ansia agli studenti del 5° anno! I cambiamenti apportati dal Miur alla struttura dell’esame di Stato hanno infatti allarmato non poco gli studenti che sono in forte agitazione. Neanche le simulazioni di prima e seconda prova che si sono svolte nelle scorse settimane sono riuscite a tranquillizzare i ragazzi. Noi di Skuola.net, sempre dalla vostra parte, abbiamo deciso quindi di aiutarvi attraverso il nostro format #PrimaProva in cui invitiamo i direttori delle testate più importanti a parlare proprio di Maturità 2019. Questa settimana, l’appuntamento è fissato per domani, martedì 5 marzo alle 15.00 in punto: ospite in studio il Direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano.

Gennaro Sangiuliano in web streaming su Skuola.net

#PrimaProva e non solo

Con il direttore di uno dei telegiornali più seguiti parleremo a 360° di Maturità 2019 . Chiederemo infatti al Direttore del Tg2 quali sono, secondo lui, i fatti di attualità più rilevanti che i maturandi come te farebbero bene a seguire con molta attenzione in vista dell’esame perché potrebbero essere oggetto della prima prova (saranno ben due le tracce di attualità), ma anchese si trovasse a capo del Ministero dell’Istruzione. Vista la sua esperienza poi, chiederemo al Direttore del Tg2 qualche consiglio sula nuova tipologia di testo che caratterizza la prima prova della Maturità 2019. Curioso di sapere che suggerimenti darà Sangiuliano? AlloraAlla conduzione della puntata dici saranno come sempre Daniele Grassucci e Gianluca Daluiso, rispettivamente co-fonder di Skuola.net e scrittore. Oltre a parlare di Maturità 2019, i due tenteranno un’impresa:Direttore del Tg2! Sarà stato un alunno modello oppure no? Per saperlo, domani! Non vorrai mica perdere questa puntata della Skuola Tv?!





