Maturità 2019: il totoesame del Direttore di RTL Luigi Tornari!

La Maturità 2019 verrà certamente ricordata non solo per i numerosi cambiamenti apportati dal Miur ma anche e soprattutto per il livello di ansia che hanno tutti i maturandi. Nonostante gli sforzi dei docenti per tranquillizzarli, incluse le simulazioni organizzate dal Ministero, gli studenti non sembrano proprio aver preso bene il nuovo esame di Stato. Noi di Skuola.net abbiamo deciso di aiutarli attraverso il nostro format #PrimaProva, in cui invitiamo i direttori delle testate più importanti per parlare proprio di Maturità 2019. Questa settimana, l’appuntamento è fissato per domani, giovedì 7 marzo alle 15.00: ospite in studio il Direttore di RTL Luigi Tornari.

Luigi Tornari e il suo Totoesame

#PrimaProva e non solo

Con il direttore della radio più ascoltata in Italia, parleremo a 360° di Maturità 2019. Chiederemo infatti al Direttore di RTL quali sono, secondo lui,perché potrebbero essere oggetto della prima prova (saranno ben due le tracce di attualità), ma anche suse si trovasse a capo del Ministero dell’Istruzione. Insomma Tornari faràNon mancherà poi l’occasione per strappargli qualche utile consiglio suche possa lasciare a bocca aperta la commissione!della puntata di domani martedì 5 marzo, alle 15.00 in punto, ci saranno come semprerispettivamente co-fonder di Skuola.net e scrittore. Oltre a parlare di Maturità 2019, i due tenteranno un’impresa: scoprire che studente è stato il Direttore di RTLPer saperlo, domani sintonizzati sul nostro sito, o sulle nostreNon vorrai mica perdere questa puntata della Skuola Tv?!

