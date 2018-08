Maturità 2019, Prove Invalsi quinta superiore: date e calendario

Grandi novità per i maturandi 2019. Uscita l'ordinanza ministeriale che definisce le date degli esami di Stato del 2019. Tra le informazioni più utili - oltre alla definizione dell'inizio degli esami il 19 giugno, data della prima prova scritta di Italiano - le notizie sul calendario delle prove Invalsi di quinto superiore 2019. I test si confermano requisito di ammissione per accedere all'esame finale.

Invalsi quinta superiore 2019, ecco le date e il calendario

Invalsi quinta superiore 2019 requisito di ammissione

Come si legge sull'ordinanza firmata dal ministro Bussetti, "Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, previste dagli articoli 7 e 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si svolgono per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e per gli studenti dell'ultimo anno dei percorsi di istruzione delle scuola secondaria di secondo grado, nel periodo compreso tra l'l e il 18 aprile 2019, secondo calendari specifici per ciascuna istituzione scolastica". Viene confermato quindi lo svolgimento della prova Invalsi al di fuori dell' esame di Stato , in una finestra che va dal primo al 18 aprile 2019, secondo un calendario specifico formulato da ogni istituto scolastico.Il testo aggiunge: "La partecipazione alle prove di cui al comma l, costituisce requisito di ammissione agli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione.". Cosa vuol dire? Ve lo spieghiamo subito. Partecipare alle prove Invalsi sarà obbligatorio per poter essere ammessi agli esami. Dovrete quindi svolgere i tre questionari al computer - inglese, italiano, matematica - per poter fare la Maturità. Tuttavia, il risultato sarà totalmente ininfluente per l'ammissione: anche se prenderete una grave insufficienza, in sintesi, questo non vi impedirà di essere ammessi all'esame.