Alternanza scuola lavoro, si taglia il 50% delle ore

Il mondo della scuola si fa ‘nuovo’. Dopo infatti l’annuncio riguardante l'esame di Maturità, che cambierà già dal prossimo giugno, anche l’alternanza scuola lavoro potrebbe, il condizionale al momento è d’obbligo, subire dei cambiamenti. Il monte ore obbligatorio, previsto dalla legge 107/2015, potrebbe infatti subire delle variazioni notevoli. Scopri di cosa si tratta!

Alternanza scuola lavoro: ridotte le ore

Il motivo della riduzione

Nella legge di bilancio per il 2019, tra i vari temi toccati, c’è anche la scuola e nello specifico la tanto discussa alternanza scuola lavoro. IlL’intenzione è quella di portare a(al momento sono 200) ae a(ora per entrambi gli indirizzi le ore obbligatorie sono ben 400).Alla base di questa intenzione da parte del Governo, larispetto a com’è adesso. Lo scopo sarebbe quello diIn questo modo, si andrebbe ad intervenire sull'aspetto che spesso è stato al centro di molte polemiche da parte non solo dei ragazzi ma anche dei loro genitori. Ma non solo, attraverso la riduzione del monte ore obbligatorio, il Governo vorrebbeTuttavia un'ulteriore motivazione sarebbe di natura economica (tant'è che la norma è stata inserita nel DEF, a base della nuova legge di bilancio): ridurre le ore porterebbe un risparmio di 50milioni di euro.