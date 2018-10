Come prendere 100 alla maturità 2019

Tutto è cambiato per i ragazzi che dovranno sostenere la nuova maturità nel 2019. Il punteggio finale è una delle cose che presenta più modifiche rispetto al passato. E' vero che il voto di maturità continuerà ad essere in centesimi, ma la sua composizione è molto diversa rispetto agli anni scorsi.

Ecco quindi come prendere 100 all'esame di maturità 2019.

Come prendere 100 all'esame di maturità: credito scolastico

Cento all'esame di maturità: prove d'esame

Bonus maturità per prendere 100 alla maturità

Iniziamo col dire che. Il massimo punteggio che ogni alunno può ottenere alla fine del triennio, relativo alla media dei voti, aumentaChi faràdovrà convertire i crediti fin qui ottenuti (in terzo e quarto anno) grazie alla tabella di conversione del Miur . Tuttavia, non sarà necessario scervellarsi troppo: il ministero ha incaricato le scuole, alla fine del primo quadrimestre, di comunicare agli studenti e alle famiglie il nuovo credito scolastico di ogni maturando. Tra qualche mese, quindi,, al quale dovrete aggiungere il credito del quinto anno per ottenerecon il quale arriverete all'esame.Anche il punteggio delle prove d'esame cambia. Prima, avevate a disposizione un massimo di 15 punti per ogni prova scritta e ben 30 punti per l'orale. Oggi il punteggio massimo ottenibile è di 20 punti per ogni prova d'esame . Eliminata la terza prova , avrete quindi 20 punti per la prova di Italiano, 20 punti per la prova di indirizzo, 20 punti all'orale.In tutto, sono 60 punti che, se sommati ai 40 crediti del triennio,, quindi, non dovrete fare altro che ottenere il massimo punteggio tra credito scolastico e prove d'esame.Di certo. Per questo le commissioni hanno a disposizione 5 punti di bonus da dare agli studenti meritevoli. Attenzione, però: per meritare questo aiutino della commissione, utileo semplicemente per alzare il voto finale, è necessario aver totalizzato almeno 30 crediti nel triennio e 50 punti alle prove d'esame.