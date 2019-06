Maturità 2019: le migliori app per ripassare il programma di Italiano

5. Suntini

La maturità 2019 si avvicina e l'ansia sale? Quante volte avete desiderato di avere a portata di mano tutti i riassunti degli argomenti che vi siete persi durante l'anno. Queste app, potranno aiutarvi ad avere tutto quello che vi serve per affrontare la maturità più sereni di quanto lo siete adesso.Manca poco per la maturità e i vostri riassunti non coprono tutti gli argomenti? Niente paura, suntini è l’app che fa per voi. Suntini sono divisi in singole app (ognuna al prezzo di 2,39€) relative alle diverse materia. Per l’ultimo anno potrebbe esservi utile quella riguardante la letteratura italiana del ‘900.Chi invece durante la prima prova, volesse affrontare l’analisi del testo non c’è modo migliore che prepararsi con fareLetteratura: parafrasi, spiegazioni, commenti e ritratti di oltre ottanta opere di grandi autori italiani.Guarda anche:IRiassunti contiene più di 150 appunti dettagliati e a portata di mano disponibili anche offline. Quest’app ti aiuterà a studiare e a ripassare vita e opere dei più importanti autori italiani e stranieri dall'antichità fino al 1900. In più se avete voglia di fare qualche approfondimento il software contiene le biografie dei maggiori autori.Quest’app è ideale per i ripassoni generali, soprattutto ora che la maturità si avvicina. L’interfaccia è divisain varie sezioni: appunti, quiz, indice, schede e segnalibri. Nella sezione “indice” hai la possibilità di ripassare tutti i concetti fondamentali dei diversi autori. Inoltre, puoi aggiungere all’interno dell’app i tuoi appunti, così da poterli consultare comodamente durante la tua sessione di studio. Se vuoi verificare tue conoscenze, puoi avvalerti dei quiz alla fine di ogni argomento.Ma se vuoi arrivare davvero preparato con gli appunti per ogni materia, c’è l’app di Skuola.net! Più didi latino e greco,usati per preparare la maturità,. In più, notizie in tempo reale per restare aggiornati nei giorni precedenti l’inizio dell’ Esame di Stato e i video della Skuola | TV. Un’applicazione costruita da chi di esami ne parla tutto l’anno.