Maturità 2019: le migliori App per il ripasso di Matematica

La Maturità 2019 è alle porte ed è arrivato il tempo di dare il tutto e per tutto per il ripasso finale. Ormai manca poco per conoscere i commissari esterni 2019 e le tracce maturità e, soprattutto per i ragazzi dello scientifico, è vitale riuscire a svolgere con sicurezza problemi e quesiti di matematica sul programma dell'ultimo anno. Ma come ripassare tanti argomenti in poco tempo? Semplice, attraverso pratiche app che renderanno l'esercizio molto più rapido. Ecco quelle consigliate.

5. Photomath

Photomath è un’applicazione mobile gratuita, sia per iOS che per Google Android, che ha la funzione di calcolare l’equazioni matematiche attraverso la fotocamera del telefono. Quest’app risale al 2014, pubblicata da microblink, una società croata specializzata nel riconoscimento del testo. Nel 2016 un aggiornamento ha fatto si che riconoscesse la calligrafia e che fornisse passaggi per l’equazioni matematiche.

4. Wolfram|Alpha

Il software riconosce l’espressione o equazione matematica e la risolve in base alle conoscenze attuali. Per esempio, inserendo un'equazione il software disegna il grafico e fornisce le pertinenti soluzioni, in forma numerica o simbolica, in base a ciò che è richiesto. Quest’app è particolare perché il tipo di formulazione della risposta dipende dal contenuto della domanda stessa.

3. iMatematica pro

E’ un’app che ti aiuta a studiare matematica, contiene oltre 120 argomenti, più di 700 formule, 8 risolutori e calcolatrici e diverse altre caratteristiche: calcolatrice scientifica, risolutore di equazioni di 2° grado, approssimatore di frazioni, calcolatrice grafica, calcolatore avanzato, risolutore di sistemi, risolutore di matrici 3×3, e glossario matematico. Vi è anche un formulario completo, suddiviso in sezioni per una semplice consultazione: Aritmetica, Algebra, Geometria Piana, Geometria Analitica, Goniometria, Analisi, Trigonometria. In più, racchiude più di 50 Quiz sugli argomenti per testare le proprie conoscenze.

2. Reedoc

E’ una piattaforma digitale e didattica, pensata per insegnare matematica, attraverso video lezioni ed esercizi interattivi. E’ ottimizzata per LIM, PC, tablet, smartphone.

1. Skuola

E poi c’è l’App ufficiale di Skuola.net : più didi latino e greco,usati per preparare la maturità,. In più, notizie in tempo reale per restare aggiornati nei giorni precedenti l’inizio dell’ Esame di Stato e i video della Skuola | TV. Un’applicazione costruita da chi di esami ne parla tutto l’anno.