Le migliori app per non distrarsi dallo studio

Quante volte vi è capitato di dire: “Vedo le ultime notifiche e poi mi metto a studiare seriamente”?

Chi si sta preparando per la maturità 2018 sa bene quanto sia difficile non distrarsi e riuscire a rimanere concentrati sui libri per molto tempo a causa delle notifiche che ci arrivano in continuazione sul nostro smartphone.

Per questo motivo, oggi vi proporremo una lista di applicazioni che vi permetteranno di rimanere più concentrati sullo studio e di non cedere alle vostre tentazioni.

1. Forest: Stay Focused

2. Productivity Challenge Timer

3. ClearLock (solo per Android)

4. Focus Keeper Free (solo per iOS)

5. iDont

Quest’applicazione pervi permetterà di piantare degli alberi virtuali, che cresceranno lentamente, mentre voi potrete dedicarvi allo studio. L’unica regola? Non potrete uscire dall’applicazione, altrimenti il vostro alberello morirà:Con quest’applicazione potrete creare dei progetti in relazione ai compiti che dovrete portare a termine. È tutto gestibile attraverso una semplice schermata. Inoltre, tiene conto delle vostre statistiche quotidiane e vi stimolerà a fare ogni giorno di più.Se invece vi distraete molto facilmente e i Social Network prendono ogni volta il sopravvento su di voi potrete scegliere una soluzione drastica:sospende l’accesso a qualsiasi applicazione del vostro. Attenzione: per interrompere il blocco è necessario riavviare il cellulare.Questa fantastica applicazione vi permetterà di impostare, intervallate da 5 minuti di pausa. Alla quarta sessione completata potrete prendervi una pausa di ben 20 minuti!È la prima applicazione che misura, controlla e limita il tempo che lo smartphone sottrae alla propria giornata.. Superato quel limite, l’applicazione bloccherà l’accesso ad ogni funzionalità dello smartphone fino alla mezzanotte del giorno stesso, escluse le Email, i messaggi e le chiamate. Per chi dovesse avere una “crisi d’astinenza”, sarà possibile sbloccare il telefono tramite una procedura prevista da iDont (tutt’altro che semplice, però).Simone Marinucci