Maturità 2020: nuovo palinsesto Rai per aiutare gli studenti a prepararsi

Rai e Ministero dell’Istruzione insieme verso la Maturità 2020

La programmazione della Rai per la Maturità 2020

In questo difficile momento di emergenza sanitaria la maggior parte degli istituti scolastici ha avviato, ma nonostante ciò i maturandi sono sempre più preoccupati e si chiedono cosa ne sarà della. In loro soccorso, ma anche verso gli altri studenti e i docenti, è scesa in campo persino la, che nelle ultime ore si è resa disponibile per supportare le azioni di didattica a distanza, con un occhio di riguardo proprio verso i ragazzi che devono sostenereLa Rai ha annunciato che da oggi susaranno disponibili, che spazieranno tra diversi argomenti,, nonché selezioni di contenuti di qualità utilizzabili da parte diper arricchire l’esperienza della didattica a distanza e che si pongono altresì lo scopo di intrattenere ragazzi e famiglie. I contenuti saranno accessibili nella sezionedel portale online e saranno riconoscibili attraverso il titolo. Inoltre è stata potenziata anche l’offerta dicon speciali, approfondimenti, vere e proprie lezioni da seguire. In aggiunta tutto ciò sarà poi presente anche il tutorial “”, composto da 10 puntate, nelle quali Gino Roncaglia, docente universitarioche da oggi diventa anche un appuntamento quotidiano: ogni mattina sul sito e sui social di Rai Cultura ci sarà “”, con informazioni e novità, consigli e contenuti utili a scuole, insegnanti, studenti e famiglie per facilitare il lavoro di didattica a distanza nell’emergenza coronavirus.Sempre per, RaiPlay ospiterà, momenti dedicati soprattutto, con intellettuali, storici, artisti, scrittori che terranno sui social una lezione inedita. Un grande tema verrà sviluppato e raccontato, i ragazzi potranno inviare domande, alcune delle quali, saranno oggetto di una pillola video di riposta da parte del ‘maestro’ di turno. Inoltre,, e sempre con un approfondimento particolare, sarà disponibile sul portale RaiPlay, riflettori accesi, dunque, su personaggi come Gianni Rodari, Fernanda Pivano, Alda Merini, Philip K. Dick, Luis Sepúlveda, Fruttero e Lucentini, Umberto Eco, Primo Levi, Andrea Camilleri, Amos Oz, Alberto Moravia, Oriana Fallaci, Pier Paolo Pasolini, Daniel Pennac, fino ad alcuni dei più recenti Premi Strega, Antonio Scurati e Edoardo Albinati.