Maturità 2020, il 95% dei maturandi vuole l’esame a giugno. Ma per la maggioranza va cambiato

Tutti d'accordo: le date vanno confermate

Meglio cambiare le 'regole del gioco'

Avanti col programma, anche da soli

Da un male potrebbe nascere un bene

Lasciate che ci valutino i nostri professori

Un esame il più possibile simile a come sarebbe stato in condizioni normali. È quello che chiedono gli studenti che quest'anno dovranno sostenere la maturità. A fare da megafono alla loro voce è un sondaggio di Skuola.net che, in queste settimane in cui la preparazione per l'appuntamento più atteso dell'intero ciclo scolastico sta avvenendo 'a distanza', ha chiesto a 3mila maturandi con quali modalità vorrebbero arrivare al diploma.Eccola la loro, salvo alcunidettati dall'emergenza e dal buon senso,; persino suii ragazzi sembrano voler fare le cose secondo regola. E, sorpresa, grazie alla didattica a distanza la maggior parte è soddisfatta del progresso sul programma scolastico.Leggi anche:. Appena il 5% chiede di avere più tempo per prepararsi a dovere, rimandando le prove in estate inoltrata se non addirittura a settembre. Forse perché, molti, già guardano oltre: ci sono i test d'ingresso all'università che incombono o altri progetti per il futuro e gradirebbero non perdere ulteriore tempo. Per cui a maggioranza bulgaraTuttavia,: il 42% vorrebbe– caratterizzante l'indirizzo di studi, la più insidiosa – ein base al programma svolto in classe al momento dello stop alla didattica frontale; molto gettonata (38%) anche l'opzione che vedrebbe i maturandi cimentarsi(meglio se con un programma 'congelato' a prima del coronavirus), decisamente meno consensi (15%) per l'ipotesi di lasciare tutto così com'è - doppia prova scritta e orale – anche se venissero tenuti in considerazione i problemi che inevitabilmente ci saranno a causa delle lezioni da casa.Tra le ragioni del loro atteggiamento ci potrebbe essere il fatto che,anche alla loro vita da studenti: il 37% è soddisfatto di come procede la preparazione (anche se il merito è attribuito soprattutto allo studio individuale). Il 48%, invece, confessa di essere andato poco avanti con i programmi ma non boccia del tutto il supporto che la scuola gli sta dando. Cosa, quest'ultima, che fa solo il 15% dei maturandi: l'8% si sta limitando a ripassare le cose già spiegate in classe, il 7% al momento neanche quello.Forse per questo, ad oggi, circola un cauto ottimismo tra tantissimi ragazzi:rispetto a quello affrontato da chi li ha preceduti, specie se i professori che li dovranno giudicare si metteranno una mano sulla coscienza, viste le difficoltà che avranno nei mesi a venire.: il 52% non si fa grandi illusioni, l'esame sarà più difficile e la preparazione non potrà che essere minore di come immaginavano.Platea spaccata a metà anche su un'ipotesi avanzata da qualcuno nei giorni scorsi – puntualmente smentita dalla ministra dell'Istruzione Azzolina – che prefigurava l'ammissione all'esame di tutti gli studenti di quinto superiore, il famoso. Quasi la metà dei diretti interessati (45%) lascia intendere di voler essere valutato sulla base di quanto fatto negli ultimi cinque anni, scartando qualsiasi favoritismo per chi non si è impegnato a sufficienza.riguarda, semmai, le commissioni. Più di 9 maturandi su 10 sarebbero meno preoccupati sapendo di sedersi di fronte ai propri docenti e non a degli sconosciuti:; il 37% manterrebbe un presidente esterno, a garanzia della regolarità dell'esame; appena il 9% non cambierebbe la struttura mista attuale.