Materie maturità 2020: il 30 gennaio l'uscita, ecco l'orario

Quando escono le Materie della maturità 2020: data e orario annuncio su Facebook

Dove trovare l'elenco delle materie di maturità 2020

Finalmente è arrivato il momento che tutti i maturandi aspettavano da giorni:. Cosìdi giugno inizia a delinearsi. La seconda prova sarà multidisciplinare o sarà scelta una sola materia di indirizzo? Quali saranno le materie dei commissari esterni e quale prova scritta correggeranno?Questi dubbi saranno dipanati ormai tra poche ore.Secondo quanto annunciato dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina,saranno onlineGuarda ancheE' stato lo stesso neo-ministro Azzolina ad annunciare che le materie usciranno proprio giovedì 30 con un video su Facebook che puoi vedere cliccando qui . Lucia Azzolina ha risposto tra i commenti al post che le, dopo l'uscita da scuola.A questo punto non resta che aspettare la data e l'orario indicati per sapere quali saranno gli argomenti d'esame per il proprio indirizzo. Vi ricordiamo che le materie scelte per la seconda prova possono essere più di una, ma niente vieta al ministro di tornare su una prova monotraccia; le, invece, sono tre: sulla base di queste poi vengono selezionati altri tre professori interni dal Consiglio di Istituto. La commissione si completa poi con il presidente esterno.Giovedì nel primo pomeriggio verranno annunciate dal Ministero le materie di maturità per ogni indirizzo: sui social del Miur troverete una sintesi per gli indirizzi più importanti, ma sarà possibile trovare la lista completa sul sito del Miur dedicato all'esame di Stato utilizzando il motore di ricerca "Cerca le materie". Ma se vuoi essere sicuro di trovarefacilmente, resta su Skuola.net: pubblicheremo in tempo reale tutte