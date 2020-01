Materie Maturità 2020 entro gennaio, Azzolina: rispetteremo scadenza

Materie Maturità 2020, Azzolina: usciranno entro il mese

Anno nuovo, Ministro dell’Istruzione nuovo: infatti è di qualche giorno fache ora ricoprirà il ruolo più importante del dicastero di Viale Trastevere. Il terzo Ministro in un anno nel comparto scuola, e come sempre gli studenti si stanno chiedendoMa soprattutto i dubbi maggiori sono degli studenti che quest’anno dovranno affrontare la temutissima, in particolare su quando usciranno lee come verrà organizzato l'orale. A questo proposito è intervenuta direttamente lain merito all’esame di Stato.La maturità si sta avvicinando, ma prima di giugno il Ministero dell’Istruzione dovrà rendere pubbliche quali saranno, qualie quali ai, e infine pubblicaredi tutta Italia: ce la farà a rispettare tutti questi impegni, dopo aver cambiato Ministro da pochissimi giorni? Secondo la neo Ministra, ha infatti dichiarato che saranno, aggiungendo poi, come riportato su La Repubblica , i suoi propositi in merito all’esame di Stato: “Lavoreremo all'ordinanza sugli esami, un 'manuale' d'uso che va semplificato: oggi è un documento voluminoso e non sempre chiarissimo per le commissioni. Cominciamo da qui a costruire strumenti più agili. Forniremo anche una risposta ai dubbi che stanno emergendo sugli ultimi cambiamenti annunciati. Penso alla scomparsa delle ormai famose buste all'orale. - E ha infine concluso - Voglio che i ragazzi abbiano tutte le informazioni di cui hanno bisogno".