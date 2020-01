Quanti giorni mancano alla Maturità 2020?

Maturità 2020: quanto manca, le date ufficiali

Maturità 2020 quanti giorni mancano: il countdown

Ah la fine della scuola… i gavettoni, le spiagge, il libri… Eh già miei cari maturandi, quest’anno la fine della scuola avrà un risvolto amaro.Laè alle porte e tutti non vedono l’ora di stringere le mani dei professori della commissione e mettere un punto a questi 5 anni. Prima però da affrontare ci saranno le tre temute prove: il tema, la prova mista e l’orale.Guarda anche:La data nazionale della prima prova è stata, un giorno prima la seconda prova, stabilita per il 18 giugno.Per sapere quando si dovrà affrontare il colloquio orale, bisognerà aspettare la fine degli esami scritti, quando avverrà l’estrazione della lettera del cognome dei candidati che determinerà l’ordine dei colloqui.Tanta ansia ma anche tanta attesa per il prossimo momento di pausa che coincide con le vacanze di pasqua, che quest’anno cadono nella metà di aprile, vero e ultimo momento di relax prima dello sprint finale.Le ultime interrogazioni infatti,, periodo però dedicato soprattutto al ripassone generale, dove potrete approfittare della presenza dei professori per chiarire gli argomenti più difficili ai vostri occhi.Ma quanti giorni mancano esattamente alla maturità? Vediamo ora il