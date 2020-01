Commissari esterni 2020, quando escono le materie

Nomi commissari esterni Maturità 2020: quando escono e dove trovarli

Maturità 2014: 3 giugno

Maturità 2015: 3 giugno

Maturità 2016: 7 giugno

Maturità 2017: 6 giugno

Maturità 2018: 5 giugno

Maturità 2019: 3 giugno

Maturità 2020: commissari esterni, come si forma la commissione

Forse la domanda più gettonata del secondo quadrimestre per un maturando: ma quando escono questi commissari esterni? Ragazzi, purtroppo ad oggi non si possono avere notizie certe sulla data ufficiale di pubblicazione degli elenchi con i nomi dei docenti esterni, quello che si sa per certo è che ad oggi le commissioni non sono ancora state formate! Queste infatti vengono disposte dall’ufficio scolastico regionale dopo laPer saperne di più sulla, leggete i prossimi paragrafi!Le materie affidate ai commissari esterni escono solitamente entro il 31 gennaio di ogni anno, insieme alle materie di seconda prova. Sono selezionate dal ministero dell'istruzione, che le definisce con apposito decreto. I commissari interni, invece, vengono scelti dal Consiglio di Istituto.Per trovare le liste una volta pubblicate, basta selezionare la vostra scuola e la vostra classe all’interno del motore di ricerca “Cerca la Commissione”. Se volete consultare le liste prima che vengano pubblicati online provate a chiedere presso le segreterie scolastiche. Gli elenchi in formato cartaceo infatti, vengono consegnati alle scuole qualche giorno prima dell’uscita sul web. Le liste con i nomi dei commissari esterni vengono generalmente pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione nei primi giorni di Giugno. Per darvi un’idea più precisa, ecco un elenco con le date in cui sono stati pubblicati gli elenchi negli anni passati.Vi ricordiamo che la commissione viene formata dall’ufficio scolastico regionale nei mesi successivi all’uscita delle materie, poi comunicata tramite una circolare del Ministero dell'Istruzione.Le commissioni come tutti gli anni saranno miste, e cioè formate da tre commissari esterni, tre interni e un presidente (esterno) che avrà il compito di accertarsi che l’esame venga svolto correttamente (quest’ultimo potrà inoltre interrogarvi sugli argomenti del programma della materia/e in cui è abilitato, controllate quindi cosa insegna).