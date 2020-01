Maturità 2020, ministro Azzolina: materie a breve, le buste non ci saranno

Maturità 2020: le materie usciranno a breve. Confermato: non ci saranno le buste

Maturità 2020: come sarà l’orale?

La Maturità 2020 dovrebbe iniziare a prendere forma a breve, soprattutto quando saranno rilasciate le, ovvero sia le materie che saranno, sia le. Tuttavia c’è stato un cambio della guardia al dicastero di Viale Trastevere,ha preso il comando del Ministero dopo la ritirata dell’ex MinistroE proprio questo cambio ha di nuovo creato: quale sarà la linea del Ministero dell’Istruzione in questa Maturità 2020? Scopriamolo insieme.Nonostante quindi sia cambiato il Ministro dell’Istruzione, è stata proprio lache dovranno affrontare la maturità a giugno, assicurando che l’ esame di Stato 2020 seguirà i cambiamenti già attuati dall’ex Ministro Fioramonti, dichiarando quindi, sempre a proposito della Maturità: “Stiamo lavorando: non ci saranno grandi cambiamenti, gli studenti devono avere la serenità di affrontare gli esami; non ho intenzione di grandi stravolgimenti. Le buste non ci saranno, la storia ci sarà assolutamente, le materie usciranno a breve, siamo al lavoro”.Quindi, dopo aver appurato che le- prima della fine di gennaio 2020 - un’altra grande incognita è il colloquio orale:, ma cosa ci sarà al loro posto? Secondo la Ministra Azzolina, la volontà del Ministero è quella di seguire la linea già tracciata da Fioramonti, quindi abolendo le buste epreparati dalla commissione d’esame, in un’apposita sessione di lavoro, con l’immutata finalità di “verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”, materiali che dunque possano invariatamente consentire un