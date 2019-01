Materie seconda prova maturità 2019 tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Il legame con la terra e con i suoi prodotti: è questa la filosofia di fondo dell’istituto tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. L’offerta didattica di quello che una volta era noto come istituto agrario è però divisa in tre indirizzi – ‘Produzioni e trasformazioni’, ‘Gestione dell’ambiente e territorio’ e ‘Viticoltura ed Enologia’ – ognuno con la sua specializzazione. Per questo anche le materie maturità 2019 che dovranno affrontare gli studenti delle singole articolazioni sono diverse, per rispondere agli studi che i maturandi hanno effettuato nel corso dei cinque anni delle superiori. Andiamo a scoprire insieme quali saranno le materie di seconda prova Maturità 2019. Ma soprattutto andiamo a scoprire anche quali saranno le materie affidati ai commissari esterni della Maturità 2019.

Maturità 2019 agraria: i commissari per la seconda prova

In ogni caso lerimangono il fulcro dell’intera maturità. Difficile ma non impossibile immaginare. La prima prova è sicuramente quella d’Italiano. E il secondo scritto? Scopriamo insieme le materie che saranno oggetto di seconda prova per ogni indirizzo di studi.

‘Produzioni e trasformazioni’:

PRODUZIONI VEGETALI,

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI.

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO,

PRODUZIONI VEGETALI.

ENOLOGIA,

VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE.

Istituto tecnico agrario: le materie dei commissari esterni maturità 2019

Più difficile capire quale sarà il docente che correggerà il secondo scritto. Tuttavia il Miur è stato persino in anticipo nell'annunciare quali saranno le materie che saranno affidate ai commissari esterni per il 2019. In primis diamo una buona notizia a tutti i maturandi: la seconda prova di Maturità è stata affidata al membro interno della Commissione d'esame 2019. Quindi non ci rimane che scoprire quali materie saranno affidate ai tre professori esterni:

‘Produzioni e trasformazioni’:

ITALIANO,

LINGUA INGLESE,

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE.

ITALIANO,

INGLESE,

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE.

ITALIANO,

INGLESE,

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE.