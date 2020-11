Maturità 2021, terza media, ritorno a scuola: cosa ci aspetta? Le risposte di Azzolina su Instagram

Le risposte della Ministra Azzolina su Instagram

So che l' Esame di Stato è un momento importantissimo del vostro percorso. Stiamo lavorando per darvi al più presto informazioni chiare e complete. Vi coinvolgeremo come sempre, lo faremo anche sui social, continuate a seguirci!Sto lavorando per riportarvi il quanto prima a scuola. È importante farlo, serve prudenza, dobbiamo essere cauti e fare delle scelte. Credo che la scuola sia la priorità per il Paese. Ne va del vostro futuro.Non abbiamo sostituito i banchi normali con quelli a rotelle. Abbiamo dato alle scuole la possibilità di scegliere fra banchi tradizionali e innovativi. Dare 2,4milioni di banchi nuovi alle scuole vuol dire, non solo farvi stare meglio in classe, ma anche consentire agli insegnanti di riprogettare la didattica in modo innovativo. Una scelta che rivendico.Sì, possono seguire i laboratori in presenza. È previsto dall'ultimo decreto del Presidente del consiglio dei Ministri. I laboratori delle materie di indirizzo si possono organizzare in presenza.Il monte ore di questi percorsi è complessivo, e suddiviso sull'ultimo triennio. Non preoccupatevi, ogni scuola troverà con il nostro appoggio le modalità per farvi recuperare e portarvi al completamento del progetto previsto.No, al momento non abbiamo previsto riduzione delle ore dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Tutto resta come prima.Certo, e lo stiamo già facendo. Non solo per gli studenti, ma anche per il personale. Abbiamo un accordo su questo con l'ordine degli psicologi per dare tutto il supporto che serve, e abbiamo investito delle risorse.Sì, mi manca. Soprattutto mi mancate voi ragazzi, mi manca il confronto quotidiano con i miei studenti, perché voi giovani siete dei vulcani, avete mille idee, progetti. Ascoltarvi è di grande aiuto per noi adulti.Anche qui, come per le superiori, daremo quanto prima tutte le informazioni utili, come ogni anno. Siamo ancora a novembre. Ora è il momento di studiare e prepararsi. State tranquilli, c'è tutto il tempo e vi saremo vicini.Ho tanti sogni, personali e lavorativi, come tutti quanti. Ma ora quello più grande è sicuramente rivedervi tutti fra i banchi il prima possibile. Perché è un vostro diritto tornarci e perché la scuola deve essere la nostra priorità.C'è un Ministero competente in materia, che è quello dei Trasporti, e ci sono le Regioni e i Comuni che se ne occupano. Stiamo lavorando con loro, ovviamente, lo avevamo già fatto quest'estate. Anche ieri ho visto i sindaci per analizzare problemi e trovare soluzioni insieme, in un'ottica di piena collaborazione istituzionale.