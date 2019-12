10 regali di Natale perfetti per chi non sopporti

10. Maglioncino della nonna

9. Mutande sexy

8. Candele

7. Calzini

6. Palla di Natale

5. Deodorante

4. Indumenti della taglia sbagliata

3. Ciondolo con animaletti carini

2. Pigiama a quadri

1. Il regalo con il cartellino

Che sia un parente o un amico stretto, purtroppo sei costretto a fargli il regalo di Natale. E come se non bastasse, questo compito ti spetta ogni anno ti spetta. Ma se non lo sopporti come fai a fare uno sforzo simile? Semplice: regalandogli tutto ciò che non gli piacerà mai. Sbizzarrisciti e con calma vai a fare shopping, tanto gli oggetti brutti rimangono sempre sugli scaffali dei negozi.E se proprio non hai nemmeno un'idea di cosa regalare a chi detesti, iIl maglione che ti rifila la nonna che non metteresti manco a pagamento. Ma non sei il solo, chiunque non lo indosserebbe mai. PerciòCe ne sono di tutti i tipi, da quelli con le renne e i fiocchi di Natale passando per quelli a tema serie tv e cinema. Mai visto un Dart Fener con il cappello da Babbo Natale? Che ne diresti di vederlo persino indossato da quel tipo che detesti?Sai perfettamente quanto sia imbarazzante ricevere biancheria intima di fronte ai parenti. Il momento in cui estrai dalla scatola le mutande hot non ti abbandonerà mai più. Perché non vendicarsi sul nemico numero 1?Saranno anche carine esteticamente, ma quando mai hai usato le candele profumate? Una persona antipatica se le merita proprio. Meglio se di un odore sgradevole, di quelli dolci fino a stomacare.Ci sarà sempre bisogno di calzini, visto quanti se ne perdono ogni anno tra lavatrici e lenzuola. Certo che un regalo così è proprio sinonimo di “non so che regalarti e non mi andava minimamente di pensarci”.Mistero sull’utilità delle palle natalizie che, una volta agitate con le mani, scatenano una tempesta di neve. Un regalo inutile certo è l’ideale per la persona che detesti. I negozi di casalinghi ne sono pieni e te li vendono a prezzi stracciati.[youtube]Uwu4i9mYLOk/youtube]Chi regala un deodorante lancia un chiaro segnale alla persona che riceve l’omaggio. C’è per caso bisogno di spiegarlo?Ovviamente tu sai la misura giusta, ma perché sforzarti a ricordare qual è? Pazienza, hai sbagliato. Ah, ovviamente megio esagerare e scegliere sempre le oversize: "Oddio quanto mi dispiace, credevo proprio che una XXXL fosse la taglia giusta!"I dolci gattini o cagnolini da indossare sono l'accessorio più odiato o più amato dalle ragazze. Non esiste una via di mezzo. Se scopri che lo detesta è fatta.Quale amara tristezza condanna una persona ad andare a letto con un pigiama a quadri o a righe? A te non importa. L’importante è che lo indossi l’antipaticone di turno.Al primo posto non poteva mancare il “tocco di classe” o per meglio dire, la figuraccia volontaria. Perché anche alla persona che non sopporti devi pur sempre augurare… Buon Natale!Serena Santoli