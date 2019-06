Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta: giustizia e omertà nella traccia maturità

Il giorno della civetta di Sciascia: giustizia e omertà

Gli esami di Maturità 2019 sono iniziati non riservando grosse sorprese ai maturandi. Come seconda traccia di Tipologia A, analisi del testo, è uscita un brano di, tratto dal romanzo. La storia del libro tratta dell'omicidio di Salvatore Colasberna, presidente di una cooperativa edile, ucciso con due colpi a lupara mentre era in partenza per Palermo. Il capitano Bellodi conduce le indagini, ma non ha vita semplice. Dovrà infatti fare i conti con l'omertà e la mentalità tipica dell'ambiente mafioso e, purtroppo, anche della gente comune.Il brano proposto dal Miuragli studenti riguarda la parte iniziale delle indagini. L'omertà non coinvolge non solo di chi ha assistito all'omicidio, ma anche dei familiari e degli amici del morto, bloccati dalla paura di ritorsioni.Per aiutare i ragazzi e gli adulti a unsulla poesia ecco che i nostri tutor hanno provveduto adla lirica proprio in questi minuti del 19 giugno 2019."La traccia presenta un estratto dal romanzo “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia pubblicato nel 1961 che mostra la contrapposizione tra giustizia e illegalità, facendo riferimento alle organizzazioni criminali. Al candidato è richiesta una sintesi del brano proposto individuando i riferimenti alla mafia e i rapporti tra i vari protagonisti della vicenda. Si chiede inoltre di analizzare il comportamento dei personaggi da un punto di vista verbale e non verbale prestando attenzione ai gesti significativi che compiono. Viene poi richiesta una riflessione sul personaggio del capitano e sull’utilizzo della retorica persuasiva. In ultima analisi il candidato deve esporre le proprie considerazioni sul tema facendo riferimento alle proprie conoscenze ed esperienze."Commento a cura di Martina Caratti.