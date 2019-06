Mamhood traccia d'esame? Il cantante cade nella fake news della Maturità 2019

Mahmood nelle tracce di prima prova di Maturità 2019?

Ma che significa questa cosa che in una traccia è presente Mahmood

SCUSATE MA SOLO QUANDO L HO FATTO IO ERO TUTTO ABBASTANZA PENOSO #maturita2019— Jεѕѕ (@rodens_) 19 giugno 2019

Ma in che senso è uscito Mahmood? Sono sconvolta.#maturita2019 — Dani (@candysuniverse) 19 giugno 2019

RAGA ANCHE IO AVREI VOLUTO MAHMOOD ALLA PRIMA PROVA SCUSATE #maturità2019 — Marta (@InLoveWithMikax) 19 giugno 2019

Il giovane, entrato nei big della musica italiana quest'anno, dopo aver, oggi, a poche ore dal rilascio delle tracce della prima prova di Maturità 2019 , dando corda a una notizia del tutto. Infatti il cantante sembrerebbe, ovviamente, di essere entrato a far parte deglidei temi di prima prova 2019.Scopriamo meglio cos'è successo.A quanto pare, dopo un paio di ore dall'uscita delle tracce della prima prova di Maturità , principalmente su twitter alcuni utenti hanno iniziato a far circolare rumors falsi sul fatto che il cantautore Mahmood fosse uno dei personaggi citati nelle tracce dell'esame.Questi sono alcuni dei tweet:Ma la notizia: infatti pare che questisiano arrivati anche al diretto interessato. Il quale non ha perso occasione perper commentare l'accaduto, con tanto di tracce di prima prova, ovviamente fake, nelle qualeAncora non è chiaro se siao se invece stia solo prendendoin giro i suoi followers convinti che il loro beniamino sia effettivamente nelle tracce del Miur del 2019.