Maturità 2020 ed esame terza media, probabili novità in arrivo?

Esami di Stato 2020: a quando le novità?

Ministra Azzolina, nuove dichiarazioni al Senato?

In questo periodo di lockdown molti si stanno abituando alla vita da quarantena,. Infatti scuole e università sono chiuse ormai da diverse settimane e le lezioni della didattica a distanza sono state avviate praticamente ovunque. Tuttavia questa quarantena, come l’esame di terza media 2020 e la Maturità 2020 Infatti dal Ministero dell’Istruzione ancora non sono arrivate comunicazioni ufficiali su come saranno i loro esami: ma dovremo aspettarci novità nelle prossime ore, o al massimo giorni?Il Ministero dell’Istruzione è in prima linea durante questa quarantena per cercare di far concludere l’anno a tutti gli studenti con la maggior tranquillità possibile. Situazione ben diversa è quella in cui versano: infatti il loro futuro è ancora. Tuttavia la Ministra dell’Istruzione Azzolina dovrebbe partecipare a un’informativa in Senato nel pomeriggio di oggi 26 marzo: l'occasione per dire qualcosa di più sugli esami di Stato?Si è tenuto ieri unche ha visto tra gli speaker alla Camera anche la, che: ha parlato della, che quasi tutti gli istituti hanno attivato, ha parlato dellee infine ha parlato anche di. La Azzolina ha ribadito dichiarazioni finora rilasciate, anzi, rinforzando alcuni punti: "Ho chiesto agli uffici del Ministero di predisporre più piani d'azione in base a diversi scenari possibili legati alla data di riapertura delle scuole. I docenti, gli studenti e le loro famiglie, ai quali forniremo il massimo supporto, saranno messi nelle condizioni migliori per svolgere un esame serio e riceveranno tutte le informazioni in merito alle modalità che saranno adottate, non appena avremo un quadro anche temporale più definito". Tuttavia oggi, e alcune indiscrezioni riportate da Il Corriere della Sera affermano che nella giornata odierna potrebbe rilasciare in aula, in particolare sulla riorganizzazione delle commissioni: quindi per ora non ci resta che attendere.