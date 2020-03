Coronavirus ed esame di terza media, cosa succederà?

Quando si farà l’Esame di terza media 2020?

Gli Esami di terza media 2020, come saranno

• Prima prova scritta di Italiano

• Seconda prova scritta di Matematica

• Terza prova di conoscenza scritta di Lingue Straniere

• Prova Orale



Le opinioni dei dirigenti scolastici

La quarantena ha colto tutti i settori impreparati, compreso quello scolastico. Nonostante sia stata, tuttavia il Ministero dell’Istruzione sta valutando la possibilità di modificare, in via del tutto eccezionale, l’assettoPer ora comunquee che ipotizzano soluzioni al problema degli esami finali di terza media 2020: spostare l’esame, eliminare tutte le prove e lasciare intatta solo la tesina, lasciare solo la prova di italiano e la tesina. Al di là di tutti i possibili scenari, il Ministero in questo momento di incertezza non si è ancora sbilanciato per non generare ulteriore confusione, in attesa di capire l’evoluzione della situazione.Nonostante le varie proposte di far slittarealla fine dell’estate, il Ministero dell’Istruzione sembra fermo nell’escludere categoricamente questa ipotesi in quanto il mese di settembre rappresenta un nuovo inizio per tutti gli studenti, soprattutto per quelli che devono cambiare scuola (e forse anche la città) per passare ad un grado di istruzione superiore., ovvero. A differenza degli esami di Maturità infatti, in questo caso non esistono date fissate a livello nazionale ma, purché rispettino il periodo di tempo stabilito per legge.Guarda anche:Per ora. Il Ministero infatti sembra risoluto a voler garantireche, pur nel bel mezzo della grave emergenza che ha colpito duramente il nostro Paese, si vuole preservare da rischi di semplificazione. Il Ministero dell’Istruzione non ha reso noti i contenuti e le indicazioni su come svolgere gli esami nel caso in cui l’emergenza sanitaria continuasse e si dovesse ricorrere agli strumenti digitali. Per ora sembrano comunque confermate lepreviste dall’assetto scolastico tradizionale della scuola media italiana:Concorde con le generali indicazioni del Ministero dell’Istruzione è anche la posizione assunta da, Presidente dell’, che si mostra favorevole nel mantenere le ordinarie scadenze dell’. Indipendentemente dagli sviluppi dell’epidemia, Giannelli ritiene infatti che in un momento di simile precarietà, garantire una stabilità nell’assetto tradizionale scolastico possa rappresentare un “fattore di ordine sociale importante”.e del digitale che in un momento come questo sono state essenziali nel garantire una qualche forma di didattica, sebbene a distanza, Giannelli si mostra pronto ad accogliere la possibilità concreta che proprio queste innovative strumentazioni a giugno possano divenire l'unico mezzo per permettere la realizzazione degli esami e la formulazione del relativo voto di diploma finale: “È evidente che tutto dipenderà da come vanno le cose. I contenuti potranno anche cambiare: i docenti hanno sempre dato prova di buon senso. Le valutazioni sono collegiali perciò questa è una garanzia.”.