Seconda prova maturità 2020 liceo scientifico: come affrontare le tracce

Come funziona la seconda prova per il liceo scientifico

ARITMETICA E ALGEBRA

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche Algebra dei polinomi

Equazioni, disequazioni e sistemi

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA

Triangoli, cerchi, parallelogrammi

Funzioni circolari

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici Figure geometriche nel piano e nello spazio INSIEMI E FUNZIONI

Proprietà delle funzioni e delle successioni Funzioni e successioni elementari

Calcolo differenziale

Calcolo integrale

PROBABILITÀ E STATISTICA Probabilità di un evento

Dipendenza probabilistica

Statistica descrittiva



MISURA E RAPPRESENTAZIONE DI GRANDEZZE FISICHE

Incertezza di misura

Rappresentazioni di grandezze fisiche

SPAZIO, TEMPO E MOTO

Grandezze cinematiche

Sistemi di riferimento e trasformazioni

Moto di un punto materiale e di un corpo rigido Cinematica classica e relativistica

ENERGIA E MATERIA

Lavoro ed energia

Conservazione dell’energia

Trasformazione dell’energia

Emissione, assorbimento e trasporto di energia

ONDE E PARTICELLE

Onde armoniche sonore ed elettromagnetiche

Fenomeni di interferenza

Dualismo onda-particella

FORZE E CAMPI Rappresentazione di forze mediante il concetto di campo Campo gravitazionale

Campo elettromagnetico

Induzione elettromagnetica



Consigli per la seconda prova per il liceo scientifico

1. Leggete le tracce: solo dopo un attenta analisi decidete quali quesiti svolgere

2. Organizzate il vostro tempo: portate con voi un orologio in modo da non distrarvi quando avete bisogno di sapere quanto tempo vi rimane

3. Tenete sotto controllo l’ansia: la vostra peggior nemica! Cercate di ignorarla pensando positivo

4. Utilizzate gli strumenti a vostra disposizione: calcolatrici, formulari, aiuti dai prof, insomma un po’ di tutto!

5. Prendetevi una pausa: staccare la testa in 6 ore di prova è fondamentale, attenti però a non esagerare

6. Correggete e ricopiate: un ultimo sforzo per ricontrollare tutto e siete fuori. Ce l’avete fatta!



Anche se le scuole, causa Coronavirus, sono chiuse ormai da diverse settimane per il’ansia per l’ esame di Stato che si avvicina non si placa.Nonostante l’annuncio della Ministra Azzolina, in base al quale laescluso il presidente che sarà esterno, i ragazzi del quinto anno sono in agitazione.Così noi di Skuola.net per aiutarli abbiamo deciso di pubblicare questa pagina, rivolta ai maturandi che frequentano ilche contiene tutte le informazioni necessarie per riuscire a svolgere la seconda prova dellaAttenzione: per l'emergenza coronavirus le prove dell'esame di Stato potrebbero subire mutamenti. Non appena sapremo novità dal ministero dell'Istruzione, aggiorneremo la pagina.Già da gennaio, in seguito all’annuncio da parte del Ministero dell’Istruzione, sono note le materie della seconda provache i ragazzi deldovranno affrontare: matematica e fisica. L’esame consisterà nello svolgimento diconsiderando che in tutto gli esercizi proposti saranno 10 (8 quesiti e 2 problemi riguardanti entrambi le materie). Se vi state chiedendo quanto tempo avrete a disposizione, vi ricordiamo che la durata della prova potrà variare dalle 4 alle 6 ore, ma in ogni caso non sarà possibile consegnare prima della terza ora. Ecco un elenco dei nuclei tematici di entrambi le materie:Ecco una scaletta di passaggi da rispettare per svolgere unadegna di nota. Ovviamente l’organizzazione non basta: questa vi tornerà utile solo nel caso in cui partirete da basi chiare e solide. Non c’è niente da fare,Cercate quindi in questi mesi di recuperare gli argomenti su cui siete più incerti. Quando sarete sotto esame, ricordatevi questi consigli: potrebbero farvi guadagnare qualche punto in più!